Erdoğan’dan ‘Hayır’a yeni yakıştırma: Şerre rıza şerdir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ adıyla referanduma götürülen başkanlık sistemine ‘Hayır’ oyu verecekler için “Şerre rıza şerdir” nitelemesi yaptı.

Hürriyet’ten Vahap Munyar’ın haberine göre Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ‘terörist’ yakıştırması yapılan ‘Hayır’ diyenler üzerinde baskı olmadığını savunarak, “Bunu anlamakta zorlanıyorum. Böyle bir şey olamaz ki. Her akşam televizyonlarda anketörler değerlendirmelerini yapıyorlar. ‘Evet’çisi de yapıyor ‘Hayır’cısı da yapıyor, yapacaktır. ‘Evet’i savunanların varlığını, ‘Hayır’cılara baskı gibi sunmak doğru olmaz” dedi.

‘Hayır’a baskı diye bir derdimiz yok’

“Gerek başbakan, gerek sayın Bahçeli, gerek şahsım, bizim için kutsal olan demokratik hakkımızı kullanarak konuşuyoruz” diyen Erdoğan,şöyle devam etti: “‘Evet’ demeye milletimizi davet ediyoruz. Bu en doğal hakkımızdır. ‘Hayır’cılara baskı olur bahanesiyle bu hakkımızı engellemek yanlış olur. Bizim ‘Hayır’a baskı diye bir derdimiz yok. Ama ‘Hayır’ demekte hayır yoktur. Bunu söyleme hakkımız da var.”

‘Şerre rıza şerdir’

‘Hayır’ diyenlere ‘terör’ yakıştırması yapılmasında da bir sorun görmeyen Erdoğan, ‘Hayır’ın ‘şerre rıza’ olduğunu söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu: “Kimlerin ‘Hayır’ dediğine elbette bakmak durumundayız. ‘Hayır’ diyenlerin safında kimler var? Mesela dağ, ‘Hayır’ diyor. Onların desteğiyle parlamentoya girmiş olan HDP de ‘Hayır’ diyor. Ne diyordu bunlar (HDP)? ‘Kaldırın dokunulmazlıkları’ diyorlardı. Biz tüm parlamentonun dokunulmazlığını kaldırdık. Bazı milletvekilleri efendice ifadelerini verdiler. Ama birileri de kaçtı. Yakalananların bir kısmı tutuklandı, bir kısmı yargı sürecini bekliyor. Şimdi bunlar ‘Hayır’ diyorlar. Peki, CHP bunlarla beraber hareket etmiyor mu? Ediyor. Dolayısıyla beraber hareket ettiklerine göre ben burada şerre rızanın şer olduğuna, kötülük olduğuna inanıyorum. Benim için ‘Evet’ ve ‘Hayır’ demenin arasındaki fark bu kadar net ortadadır.”

Kampanya sürecinde Başbakan Binali Yıldırım’la birlike 30 büyük şehrin tamamına gitmeyi hedeflediklerini söyleyen Erdoğan, böylece ‘çift dikiş’ yapmak istediklerini söyledi.

Erdoğan, ‘Evet’ oyu çıkması halinde de partisine kayıt olacağını söyledi.