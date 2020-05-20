Erdoğan’dan hakim ve savcılara: Vicdan ve imzanızı hiçbir gücün emrine vermeyin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni’nde, “Vicdanınızı ve imzanızı, Allah korkusu ve kanunlar dışında asla hiçbir kimsenin, hiçbir gücün emrine vermemenizi istiyorum” dedi.

Törene, Beştepe’den videokonferans yöntemiyle katılan Erdoğan, mahkeme salonlarında yazılı olan “Adalet mülkün temelidir” sözünün kendilerine rehber olması gerektiğinin altını çizerek, “Hakim ve savcının asıl murakıbı kendi vicdanıdır” ifadelerini kullandı.

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Vicdanı olmayan hakim ve savcının adaleti sağlayamayacağını belirten cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Vicdanı olmayan hakimlerin elinde en mükemmel kanunlar bile zulüm aracı olabilir. İçinizde çok para kazanacağını düşünen yanlış meslek seçmiştir. İş adamı olun. Şan, şöhret peşinde olanların da yanlış mesleği seçtiğini bilmesi gerek. Size düşen görev adalet kulesini sessiz şekilde, gerektiğinde hayatınız pahasına korumaktır. “

Erdoğan, yeni yasama döneminde yeni reform (yargı) paketlerini Meclis’e sunacaklarının da altını çizdi.

Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün hazır bulunduğu törende kura törenine geçilince, dönem birincisinin istediği yere gidip gidemeyeceğini sordu. Bakandan, “Hayır efendim. Onun görev yeri de kurayla belirleniyor” yanıtını aldı. Bunun üzerine, “Birincinin bir mükafatı olmalı” diyen Erdoğan’a Gül, “Çalışma yaparız” dedi. Erdoğan, “Bu birincimiz için geç bir an evvel yapın” karşılığını verdi.

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Kurayla görev yeri belirlenen isimlerden biri de Sümeyye Erdoğan’dı. Kızıyla aynı adı taşıyan bu ismin nereli olduğunu merak eden, “Akraba mı acaba” dedi. Ancak, Sümeyye Erdoğan törende değildi.