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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: ‘Güvenli bölge’de iki haftada sonuç alınmazsa planımızı devreye sokarız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye sınırında oluşturulacak ‘güvenli bölge’ için ABD’yle uzlaşılamamasıyla ilgili, “İki hafta içinde sonuç çıkmazsa kendi planımızı devreye sokacağız” dedi.

Fotoğraf: DHA

Beştepe’de düzenlenen, 2019-2020 yükseköğretim akademik yılının açılış töreninde konuşan Erdoğan, önceki gün, Ankara’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle yapılan, Suriye konulu üçlü zirveye değindi.

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İdlib’de güvenliğin sağlanamaması halinde 4 milyon kişinin daha Türkiye sınırına dayanacağını vurgulayan Erdoğan, “Bu yükü kaldıramayacağımızı söylüyoruz” dedi.

Türkiye’nin sınırlarını korumak zorunda olduğunun ve bu nedenle sonuç alınmadığı takdirde kendi planını uygulayacağının altını çizen Erdoğan şöyle devam etti: “Laf bizi doyurmuyor icraat bekliyoruz… Önümüzdeki haftalardaki gelişmeler sorun suhuletle mi çözülecek yoksa derinleşecek mi gösterecek.”

Erdoğan hem İdlib hem de Fırat’ın doğusu konusunda Avrupa ülkelerinden de daha fazla destek beklediğini belirterek, “Tabii akademik dünyadan da destek bekliyoruz” dedi ve 2019-2020 akademik yılı için başarı diledi.

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