Erdoğan’dan ‘Gülen ziyareti’ iddiasından İnce’ye: Annesi de bu yalandan hasta olur

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye ‘Gülen ziyareti’ iddiası üzerinden yüklendi: “Çok saygın bir annesi var, öyle zannediyorum ki annesi de bu yalandan hasta olur.”

İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP’yi kurmadan önce Fethullah Gülen’i ziyaret ettiğini söylemişti. Erdoğan ise rakibine “Başladın yalana, ispat etmezsen namertsin” diyerek çıkışmıştı.

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Malatya mitinginde konuşan Erdoğan, seçim bildirgelerini baştan sona teknoloji, sanayi, bilim ile donattıklarını CHP’nin bildirgesinde ise bunların geçiştirildiğini savundu.

‘Sen yönetilensin biz yöneten’

Erdoğan, İnce’ye yüklendiği sözlerine şöyle başladı: “Mesela savunma sanayinden bahsetmemişler. Senin fizik öğretmeni olman bu işleri halletmeye yetmez. Birileri kulaklarına üflüyor, çıkıp meydanlarda esip yağıyorlar ama arkası boş. 193 ülkeye otomotiv sektörü ihracat yapıyor ama bunların haberi yok. Son 12 yılın ihracat şampiyonu otomotiv sektörü ama haberi yok. Bugün 60 bin istihdamı ile yüzde 88 kapasite kullanım olanağı ve 124 tasarım merkez ile gurur verici otomotiv sektörüne sahip olduğumuzu bilmiyorlar. Çünkü tembeller, parti içi kavga, hizip çekişmesinden zaman bulamadıkları için boş boş konuşuyorlar. Bu vesile ile kendilerini yerli otomobil konusunda bilgilendirmiş olalım. Tesla otomobil var ya onun patronu ziyaretime geldi. Bu konuları onunla konuştuk. Şimdi diyor ki Erdoğan 20 yıl geriden geliyor. Muharrem Efendi bizim hayatımız bu işleri yönetmekle geçti, sen yönetilensin biz yöneten.”

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‘Bana icazeti Pensilvanya değil halkım verdi’

İnce hakkında ‘Gülen’e ziyaret’ iddiasıyla ilgili ‘hakaret’ davası açtığını hatırlatan Erdoğan, “Niye yalan söylüyorsun?” diye sordu.

Erdoğan şöyle devam etti: “Çok saygın bir annesi var, öyle zannediyorum ki annesi de bu yalandan hasta olur. Niye yalan söylüyorsun. Genel başkanın yalancı diye sen de yalancı olmaya mecbur musun? Hadi bakalım ispat et. Şimdi davayı açtım, ben neden icazet alacağım. Hayatım siyasetin içerisinde geçti dolayısıyla yol arkadaşlarım, dava arkadaşlarım beraberce konuştuk kararımızı verdik cezaevinden çıktıktan sonra partimizi kurduk. Partimizi kurduktan 16 ay sonra siz bizi iktidar yaptınız. Sayın İnce bana icazeti Pensilvanya değil halkım verdi. Ama onlar bu işten anlamaz. Onlar halk ifadesini partilerinin tabelasında kullanırlar. Halk nedir bilmezler. Yalan, iftira, dün söylediğini bugün inkar etmeyi, milletle kavgayı bilirler, başka bir işe de yaramazlar.”