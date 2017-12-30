Erdoğan’dan Gül’e: Nasıl bay Kemal’in kayığına binersiniz, yazıklar olsun…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 696 sayılı KHK’yla ilgili yönelttiği eleştirileri kastederek, “Dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl olur da gidip Kemal’in kayığına binersiniz. Yazıklar olsun” dedi.

Sivillere ’15 Temmuz ve devamı niteliğindeki terör eylemleri’ne şiddet kullanarak müdahale etmeleri durumunda hukuki dokunulmazlık getiren 696 sayılı KHK çıktığı günden itibaren tepki çekmişti. AKP’nin kurucularından Abdullah Gül de attığı ‘tweet’ mesajında yasanın muğlak dilinin düzeltilmesi gerektiğini söylemişti. AKP’nin kurucularından Bülent Arınç da mesaja ‘tweet’i ‘reteweet‘leyerek destek vermişti.

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Erdoğan ilk olarak Gül’un eleştirisini ‘üzücü’ bulmuş, Gül ise “Sorumluluğum” demişti.

Erdoğan partisinin Kastamonu il kongresinde şöyle dedi: “Nedense büyük bir gürültü koparılmaya başladı. Bana göre büyük değil. Tuhaf kampanyalar başlatıldı. Hatta içimizden bazıları da bu kampanyaya katıldı. 16 Nisan’da da bugün bu kampanyaya katılanlar ‘Evet‘ demedi. Biz bir yolda aynı dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl oluyor da bir anda affedersiniz bay Kemal’in kayığına biniyorsunuz?”

Sözün burasında CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Adan’ın KHK ile ilgili eleştirilerine, “Cehalet paçalarından terbiyesizlik suratından akıyor” diye tepki gösteren Erdoğan şöyle dedi: “Bizi şaşırtan hiç beklemediğimiz gelişmeler var. Bu husumet kervanına dava arkadaşlarımızdan bazılar katıldı, katılıyor. Yazıklar olsun! Biz fazla bir şey söylemeyeceğiz. Diyelim ki bu kararnamede özellikle geçen ifadenin sıkıntısı yeni anlaşıldı. Yapılacak iş gayet basittir, ilgili yerlere bu görüşler iletilir, konuşulur, tartışılır ve gereği yapılır. Doğrusu budur. Bunun yerine CHP’nin ve birtakım terör örgütlerinin sırf millete hakaret etmek için açtıkları bir yoldan gitmenin adı olsa olsa fırsatçılıktır. “

“Kusura bakmayın kardeşim, istişarede illa ‘Benim istediğim olmadı, onun için ben de desteklemiyorum’ deme hakkın yok” diye devam eden Erdoğan konuyu şöyle bağladı: “Bizim tepkimiz, ülkemizin ve milletimizin bekasını temsil eden Rabiamıza yönelik saldırılara ve bunlara verilen sinsi destekleredir.”