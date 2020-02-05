Erdoğan’dan gözlem noktalarının gerisine çekilmesi için Suriye’ye bir ay süre

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye hükümetine bağlı güçler şubat ayı içinde TSK’nın İdlib vilayetindeki gözlem noktalarının gerisine çekilmezse ‘Türkiye’nin bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacağını’ söyledi.

İran ve Rusya’yla varılan İdlib mutabakatı kapsamında TSK’nın bölgede 12 gözlem noktası bulunuyor. Rusya destekli Suriye ordusunun büyük ölçüde muhaliflerin kontrolünde olan İdlib vilayetinde son dönemdeki ilerleyişiyle Türkiye’ye ait bazı gözlem noktalarının ‘çevrelendiği’ belirtilmiş, diğer TSK unsurlarıyla bağlantısının kopma noktasına geldiği yönünde değerlendirmeler yapılmıştı. Son olarak, pazartesi günü Suriye hükümetine bağlı güçler bu gözlem noktalarından birine ikmal yapan TSK unsurlarına ateş açmış, yedisi asker sekiz kişi hayatını kaybetmişti.

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Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan’ın gündeminde Suriye ordusunun saldırısı vardı.

Suriye’de anlaşmalara uyulmadığını savunan Erdoğan, önceki gün Türk askerlerine yapılan saldırının ‘Türkiye açısından Suriye’de yeni bir dönemin miladı’ olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin Suriye hükümetiyle varılan Adana Mutabakatı kapsamında sınır güvenliğini terör tehdidinden korumak için bölgede bulunma hakkı olduğunu söyleyen Erdoğan, “Rejim şubat ayı içinde gözlem noktalarımızın gerisine çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır” dedi.

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Erdoğan “Bizim hiçbir müttefikimizle, hiçbir dostumuzla, hiçbir ülkeyle karşı karşıya gelmek gibi bir niyetimiz, amacımız, derdimiz söz konusu değil” diye devam etti.

Erdoğan, Suriye hükümetine destek veren Rusya’ya da çağrıda bulunarak, “Rusya’dan tek beklentimiz, Suriye’deki hassasiyetlerimizi daha iyi anlamasıdır” dedi.