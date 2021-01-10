Erdoğan’dan gözdağı gibi mesaj: Basın özgürlüğü kavramını istismar ettirmeyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde gözdağı gibi mesaj yayınladı: “Basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz gibi, bu kavramın istismar edilmesine de, içeride ve dışarıda ülkemiz aleyhine kara propaganda için kullanılmasına da asla müsaade etmeyeceğiz.”

Fotoğraf: AA

Medyanın, demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu altını çizen Erdoğan, gazetecilerin, ‘milletin hassasiyetlerini gözeterek’ doğru bilgilendirme görevini yerine getireceklerine dair inancının tam olduğunun altını çizdi.

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‘Vesayet aygıtı olarak kullanıldı çok sesli oldu’

Cumhurbaşkanı, “Geçmişte demokrasimizin kesintiye uğradığı dönemlerde bir vesayet aygıtı olarak kullanılan Türk medyasının daha demokratik, özgürlükçü ve çok sesli bir yapıya kavuşması yönünde önemli ilerlemeler kaydettik” görüşünü savundu.

Günümüzde bilginin yayılma hızının baş döndürücü şekilde arttığına dikkat çeken Erdoğan, “Dolayısıyla yalan ve dezenformasyona karşı hakikat mücadelesinde gazetecilerin de büyük sorumluluğu bulunmaktadır” dedi.

Zorlu salgın koşullarında görevlerini yapan basın mensuplarına teşekkür eden cumhurbaşkanı mesajını şöyle tamamladı: “Tüm basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, görev başında vefat eden gazetecilere Allah’tan rahmet diliyorum. Bu düşüncelerle, tüm basın çalışanlarına başarılar temenni ediyor, kendilerini en kalbi duygularla selamlıyorum.”