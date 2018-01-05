Erdoğan’dan Fransız gazeteciye azar: Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Adana ve Hatay’da MİT TIR’larının Suriye’deki cihatçı gruplara silah taşıdığı iddiasıyla durdurulmasını hatırlatan Fransız gazeteciye yanıt verdi: “Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun.”

İki liderin basın toplantısının soru-cevap bölümünde Fransız bir gazeteci söz alarak Erdoğan’a yönelik şöyle dedi: “Suriye’de selefi gruplara silah gönderdiniz. Suriye’de savaşan kişilere bu kadar silah göndermiş olmaktan dolayı pişman mısınız?”

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Diyalog şöyle devam etti:

Erdoğan: “Sorunuzu anlamadım? Suriye’ye kim silah gönderdi?”

Gazeteci: “MİT’in kamyonları bulunmuş. 2014 Ocak ayında sınırda bulunmuş, içinde silah bulunmuş.”

Erdoğan: “Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun.”

Gazeteci: “Bir gazeteci gibi konuşuyorum.”

Erdoğan: “Çünkü o operasyonu yapanlar FETÖ’nün savcılarıydı. Şu anda hapisteler. Operasyonu yaptılar. Bakın istihbarat teşkilatlarının bu tür operasyonlara yönelik, kamyonlarla silah taşımaya yönelik yetkileri vardır. Sen bana bu soruyu böyle soruyorsun da Amerika’nın 4 bin TIR Suriye’ye getirdiği silahları niye sormuyorsun? Gazetecisin ya. Bunları da araştırsaydın, niye bunların üzerine durmuyorsun? Bunları yazın. Sorularınızı sorarken bu noktada hassas olun. Ve bir başkasının ağzıyla konuşmayın. Ve bunları da kolay kolay karşınızda yutacak birisi yok, bilmenizi isterim. FETÖ ağzıyla konuşmamayı da lütfen öğrenin.”