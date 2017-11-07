Erdoğan’dan ‘FETÖ’yle mücadele’ yorumu: Aklı olanlar gitti, yetmeyenler tuzağa düştü

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, ‘FETÖ’yle mücadele’yi değerlendirdi: “Akıllı olanlar Türkiye’yi terk etti gitti, aklı yetmeyenler burada tuzağa düştü.”

Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

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Sözlerine PKK’nın ‘Türkiye’ye yönelik operasyonlarda kullanılan bir aparat’ olduğunu söyleyerek başlayan cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: “‘FETÖ’nün bankalarına para yatırmayın, okullarında çocuk okutmayın’ derken boşuna haykırmadık. O zaman banklarından paraları çekmeyenler şimdi yanımıza gelip ‘Bunları bilerek yapmadık’ diyorlar. Bilerek yaptınız. Arabanızı, dairenizi satıp oraya yatırdınız. Şimdi, ‘Taksiratımız yok’ diye ağlıyorsunuz. Kusura bakmayın, atı alan Üsküdar’ı geçti. Akıllı olanlar Türkiye’yi terk etti gitti, aklı yetmeyenler burada tuzağa düştü. Diyorlar ki ‘Bilmiyorduk onun için gönderdik’. Hepsi hikaye. Neyi nasıl götürdükleri, silahlı kuvvetlerimiz içinde, polisimiz içinde nasıl örgütlendikleri bütün devlet kurumlarına nasıl sızdıkları ortada.”

‘Arındıracağız, temizleyeceğiz’

Şu anda ‘tamamen temizlenme ve toparlanma’ döneminde olunduğunu aktaran Erdoğan, “Yargıyla birlikte hukukun kuralları neyi gerektiriyorsa sonuna kadar yapıp yolumuza devam edeceğiz. Özellikle devlet mekanizmasını bunlardan arındıracağız, temizleyeceğiz. Bu temizlenme olmadan devlet mekanizmamız rahat çalışamayacaktır” diye konuştu.