Erdoğan’dan ‘FETÖ’ uyarısı: ‘Asıl isimlerin üzerine gidilmiyor’ şikayetleri var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘FETÖ’yle mücadele konusunda asıl isimler yerinde ‘sıradan isimler’in üzerine gidildiği yönünde şikayetlerin bulunduğunu söyledi.

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre Erdoğan, partisinin genel merkezinde dün 304 bakan ve milletvekiliyle 50 dakika süren toplantıda bir araya geldi. Toplantıda yalnızca Erdoğan konuştu.

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Toplantıya Alman firma yetkilileriyle Çankaya Köşkü’nde bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım katılamadı. Erdoğan ve Yıldırım, toplantının ardından genel merkezde kısa süre görüştü.

Erdoğan’dan uyarı

Habere göre Erdoğan vekillere ve bakanlara şunları söyledi: “Ben milletimle olmaya devam edeceğim, milletle birlikte olmak hayat tarzımızdır. En iyi tatil milletle birlikte olmaktır. Milletvekilleri seçim bölgelerinde halkla iç içe olmalıdır. Halkın tümüne ulaşmak zorundayız. Gönülleri almak, kazanmak önemlidir. FETÖ’yle mücadelede asıl isimlerin değil de sıradan insanların üzerine gidildiği yönünde şikâyetler var. Hem milletvekilleri hem teşkilat olarak bu şikâyetleri dikkate almak gerekiyor. AK Parti davasına inanan herkese partimizin kapıları açıktır.”

‘Suriye’deki gelişmeleri lehimize çevirmeliyiz’

Müttefiklerine güvenleri kalmadığını ifade eden Erdoğan, kimseyle kavga etmek gibi bir niyetleri olmadığını, ancak ‘tehditler karşısında sakin kalmalarının düşünülemeyeceğini’ söyledi.

Erdoğan, “Suriye’deki gelişmeleri lehimize çevirmeliyiz. Sahada olmadan olaylara yön veremeyiz. Oyunlara karşı mücadelemiz sürüyor. Bu mücadelenin ikinci Kurtuluş Savaşı olduğunu vatandaşlarımız da biliyor” diye konuştu.

‘Mütevazı olun’

Cumhurbaşkanı, AKP teşkilatını da mütevazı olmaları konusunda uyardı: “Meclis’in kapanmasının ardından bir hafta tatil yaptıktan sonra illerinize giderek vatandaşla bir araya gelin. Sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayın. Millet bizim için değerlidir, onlara karşı mütevazı olun. 2019 seçimleri bizim için kritik önem taşıyor. Durmadan, yorulmadan çalışıp bu seçimlerde milletin gönlünü kazanmak durumundayız. Artık iktidar olmak kolay değil, yüzde 50 artı 1’i kazanmak durumundayız. İçeride ve dışarıda yapılan saldırıların hedefinde AK Parti var. Teşkilata saygı esastır. Profesyonel deformasyon diye bir hastalık var. Uzun görev süreleri nedeniyle bazı insanlar hastalığa yakalanabiliyor. Buna dikkat etmeliyiz. AK Parti’lilerin vazifesini en iyi şekilde yapması çok önemlidir. Bu bakımdan teşkilatlarda yorulan varsa kenara çekilsin, yerini başka arkadaşlara bıraksın. Birbirinize karşı kırıcı olmayın, kucaklayıcı olun. Kongreler sürecinde uyum ve ahenk ön planda olmalı.”