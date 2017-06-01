Erdoğan’dan ‘FETÖ sanıkları’na: Kendilerini bekleyen acı sondan kurtulamayacaklar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son günlerde arka arkaya duruşmalara çıkarılan ‘FETÖ sanıkları’na seslendi: “Kendilerini bekleyen acı sondan kurtulamayacaklar.”

‘Ak Saray’ olarak da bilinen cumhurbaşkanlığı sarayında gelenekselleşen ‘Muhtarlar Buluşması’nda konuşan cumhurbaşkanı sözlerine “Vatan toprakları bizim namusumuzdur. Şehitler veriyoruz ama kanlarını yerde bırakmıyoruz” diyerek başladı.

‘Siz kime bu oyunu oynuyorsunuz?’

FETÖ davaları sanıklarının mahkemedeki ifadelerinde suçlamaları reddettiklerini hatırlatan Erdoğan şöyle devam etti: “Suçüstü yakalandıkları halde mahkemelerde üç maymunu oynayan FETÖ’cüler kendilerini bekleyen acı sondan kurtulamayacaklardır, bunu da açıkça söylüyorum. Siz kime bu oyunu oynuyorsunuz? Sen F16’larla, helikopterlerle, tanklarla, modern silahlarla bu milletimin üzerine geleceksin hala ‘Görmedim, bilmiyorum, ben yapmadım’ diyeceksin. Kimi aldatıyorsun? Bütün belgeler, görüntüler ortada. Milletimiz kendi gönlünde bunları zaten en ağır cezaya, ihanet cezasına mahkum etmiştir. Milletimiz adına karar veren mahkemelerin kararlarının da bu şekilde neticeleneceğinden şüphe duymuyorum.”

‘O günler geride kaldı’

Cumhurbaşkanı Türkiye’nin topraklarına saldırı olursa ‘gereğinin yapılacağını’ söyledi: “Sınırlarımız boyunca, gözümüz göre göre bir terör devleti kurulmasına sessiz kalmamızı bekleyenler kusura bakmasınlar. Geçmişte kurumlarımıza sızmış, ihanet çetesi mensupları vasıtasıyla belki bu tür operasyonlar yapabiliyorlardı ama artık o günler geride kaldı.”

‘Hani ayrımcılık yoktu?’

“Avrupa’dan ciddi istihbarat alamıyoruz” diyen Erdoğan, ABD’ye de seslendi: “Amerika’da bugüne kadar alışılmış bir gelenek vardı. Hemen hemen her ramazanda, dışişleri bakanları oradaki Müslümanlara iftar verirlerdi. Fakat bu ramazanda ABD Dışişleri Bakanlığı bu iftarı iptal etti. Hani nerede, hani ayrımcılık yoktu? Hani siz inanç özgürlüğüne karşı değildiniz? Peki bu yaptığınız nedir? Şimdi bizim de tabii ki bakışımız ister istemez değişiyor.”

ABD’nin Fethullah Gülen’i iade etmesi gerektiğini kaydeden cumhurbaşkanı, “Bazı terör örgütleriyle ilgili tavrını gözden geçirsin” dedi.

‘Her şey karşılıklı’

Erdoğan sözlerini şöyle bitirdi: “Biz bedel ödüyoruz. Şehidimiz gazimiz var siz bize bunları unutturamazsınız, kusura bakmayın. Her şey karşılıklı. Sizin yargınız mı var, bizim de var. Buradan tüm dünyaya çağrıda bulunuyorum bu Ramazan gecesinde terör örgütleri ile ilgili siyasetiniz ey dünya lütfen gözden geçirin işinize gelen işleri yapan örgütlere destek verirseniz namlunun ucu size dönünce sesinizi kimseye duyuramazsınız.”