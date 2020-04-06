Erdoğan’dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sunucu Fatih Portakal hakkında ‘sosyal medyada yalan ve halkı manipüle etmeye yönelik ifadeler paylaştığı’ gerekçesiyle İstanbul başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Fatih Portakal

Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, yazılı açıklamasında, Portakal’ın attığı tweet ile Erdoğan’ın kastetmediği ve söylemediği birtakım iddialarla tasarruf ve mevduat sahiplerinden zorla para isteneceği yönünde beyanlarda bulunduğunu öne sürdü.

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Özel şöyle dedi: “Bunlar tamamen yalan ve halkı manipüle etmeye yönelik ifadelerdir. Bu nedenle Fatih Portakal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Türk Ceza Kanunu ve BDDK mevzuatı kapsamında tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuştur.”

Fox TV haber sunucusu Portakal’ın suç duyurusuna konu olan paylaşımı şöyle: “Tekalifi Milliye hatırlatılıp ‘zor günlerden geçiyoruz’ denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!”