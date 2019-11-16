Erdoğan’dan EYT çıkışı: Seçim kaybetsek de yokum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ’emeklilikte yaşa takılanlar’ (EYT) için bir düzenleme olmayacağını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul’da Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) toplu açılışına katılan Erdoğan, EYT’liler için “Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın” dedi.

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Cumhurbaşkanı, emekli olmanın ardından ikinci iş aranacağını, böylece işsizliğin yükselteceğini belirterek bunun kötü bir hesap olduğunu dile getirdi. Erdoğan, ‘erken emekliliği başlarına dolayanların bedel ödeyeceğini ve ödediğini’ ifade etti.

“Biz bunu politik hesaplarla yapmayacağız” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Arkadaşlarıma söylüyorum… Beni bu yola teşvik etmeyin. Milletimin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçimi kaybetsek de yokum. İskandinav ülkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle battı. Herkes vaktinde emekli olmalı. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor, bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor.”

Emeklilik için şart olan prim gün sayısını tamamladıkları halde, yasada öngörülen yaşa henüz gelmedikleri için hak sahibi olamayanlara kısaca ‘EYT’ deniyor.