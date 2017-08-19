Erdoğan’dan ‘Evlere şenlik’ dediği Alman bakana: Haddini bil, kaç yaşındasın?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’e çattı: “Evlere şenlik. Senin siyasetteki geçmişin ne? Kaç yaşındasın?”

Alman başbakan Angela Merkel’in Türkiye’yle Gümrük Birliği’ni genişletmeyeceklerini söylemesinin ardından, Türkiye-Almanya krizi ‘son sürat’ devam ediyor.

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Erdoğan, Almanya’daki Türklere yaptığı “Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin” çağrısına Gabriel’den “Almanya halkını birbirlerine karşı kışkırtmak istediğini gösteriyor. Ülkemizin egemenliğine daha önce eşi benzeri görülmemiş bir saldırı” cevabı gelmişti.

‘4 bin 500 teröristin dosyasını verdim’

AKP Denizl İl Başkanlığı’nın Çamlık Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlediği danışma meclisi toplantısına katılan Erdoğan, Almanya’daki Türklere yaptığı çağrıyı hatırlattı.

Alman partilerin bundan rahatsız olduğunu ‘hemen hop oturup, hop kalkmaya’ başladıklarını savunan Erdoğan, çağrısını yineledi: “Demokratik hakkınızı sandıklarda en ideal şekilde vermek suretiyle bir defa bunlara orada en güzel dersi vermelisiniz. ‘Ama eğer benim oyum şuraya vermezsem zayi olur’ deme. Sen oyunu Türkiye’ye düşmanlık yapmayana ver. Çünkü ben Almanya’nın başındaki hanımefendiye 4 bin 500 teröristin dosyasını verdim. Bu teröristlerin dosyaları maalesef kabul görmedi; ama o kendisi benden bir kişinin, iki kişinin, üç kişinin iadesini istedi. Kusura bakma, sende yargı varsa bizde de yargı var. Aynı şekilde ortağı olan muhalefet partisindeki kişi, o da ikide bir, gördüğü zaman bunları söyler.”

Gabriel’e salvolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Hele hele şimdi bir dışişleri bakanları var, evlere şenlik. Hiç haddini falan bilmiyor. Sen kimsin ki Türkiye’nin cumhurbaşkanına konuşuyorsun. Sen Türkiye’nin dışişleri bakanıyla konuş. Haddini bil. Kalkıp, bize ders vermeye kalkıyor. Senin siyasetteki geçmişin ne? Kaç yaşındasın? Hayatımız bizim siyasette bu mücadelelerle geçti. Almanya’nın kapısını açarsınız açmazsınız hiç önemli değil. Bize, bu kapılar yetiyor. Kapısını açan ülkelere de seve seve gideriz, biz de onlara kapımızı açarız. Biz düşman çoğaltmanın gayreti içerisinde değiliz; azaltmanın gayreti içerisindeyiz. Dostları çoğaltmanın gayreti içerisindeyiz; ama karşımızdakiler eğer bize böyle yapıyorsa ne yapacağız? Arapların güzel bir atasözü var: ‘Men dakka dukka.’ Biz de gereği neyse onu yaparız.”