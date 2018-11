Erdoğan’dan ‘et fiyatları’na ayar mesajı: İthale gidip balans ederiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan et fiyatları için, “Cari açığı bile düşünmeden ithale gider ve piyasayı balans ederiz” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2015 yılından geçtiğimiz Eylül 2017’ye kadar toplam 156 milyon 669 bin 724 dolar değerinde 27 milyon 197 bin 660 kilo et ithalatı yapıldı.

Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) yurt içi piyasada artan fiyatlar nedeniyle marketlerde ucuz et satışına başlanması için 2017 yılı ekim-kasım döneminde et ithalatına başlamıştı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, “Biz bu fiyatları bir defa şöyle rantabl seviyeye düşürmek için gerekirse cari açığı bile düşünmeden ithale gider ve piyasayı biz balans ederiz” dedi.

Et ithalatının en fazla yapıldığı ülkeler arasında ilk üç sırayı 2015 yılında Bosna-Hersek, Gürcistan, Irak, 2016 yılında Bosna-Hersek, Irak, Polonya, 2017 yılında ise Irak, Polonya ve Romanya alıyor.

Son olarak ESK’nin, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izin verdiği veya izin vereceği ülkelerden 300 TIR taze soğutulmuş kemiksiz sığır eti ithal edeceği açıklanmış, ithal edilecek etin gümrük işlemlerinin yapılması için açılan hizmet alım ihalesi için sadece bir gün süre verilmişti.

Bu kadar kısa sürede teklif hazırlanamayacağını belirten uzmanlar, ihalenin verileceği firmanın önceden belli olduğunu öne sürmüştü.