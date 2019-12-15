Erdoğan’dan ‘Ermeni tasarısı’na tepki: Gerekirse İncirlik’i kapatırız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin Ermeni tasarısı kararına ilişkin “Gerekirse İncirlik’i de kapatırız, Kürecik’i de kapatırız” ifadesini kullandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

‘Ermeni soykırımı’ tasarısı, Türkiye’ye yaptırım öngören bir başka yasa tasarısıyla, 29 Ekim tarihinde ABD Kongresi’nin alt kanadı temsilciler meclisinden 11’e karşı 405 oyla geçmişti. Daha önce Senato’da oylanması engellenen yasa, 12 Aralık’ta kabul edilmişti.

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Bu durumun ‘müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığını’ söyleyen Erdoğan, bu alınan kararın ‘kıymet-i harbiyesi olmadığını’ çünkü bunun tamamen ‘siyasi‘ olduğunu ifade etti.

Erdoğan, “ABD’nin ilişkilerimizde tamiri mümkün olmayan adımlar atmaması, her iki taraf için de çok önemlidir” dedi.

Bu durum karşısında ‘eli boş durmayacaklarını’ vurgulayan cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunlar bu tür şeyleri yapar da biz de elimiz boş duracak değiliz. Çok açık ve net, rahatlıkla söyleyeyim. Amerika’da Kızılderililerle ilgili olarak bunu söylememek konuşmamak mümkün mü? Kızılderililerin tarihi, Amerika’nın yüz karasıdır.”

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