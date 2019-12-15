Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan ‘Ermeni tasarısı’na tepki: Gerekirse İncirlik’i kapatırız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin Ermeni tasarısı kararına ilişkin “Gerekirse İncirlik’i de kapatırız, Kürecik’i de kapatırız” ifadesini kullandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

‘Ermeni soykırımı’ tasarısı, Türkiye’ye yaptırım öngören bir başka yasa tasarısıyla, 29 Ekim tarihinde ABD Kongresi’nin alt kanadı temsilciler meclisinden 11’e karşı 405 oyla geçmişti. Daha önce Senato’da oylanması engellenen yasa, 12 Aralık’ta kabul edilmişti.

Reklam

Bu durumun ‘müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığını’ söyleyen Erdoğan, bu alınan kararın ‘kıymet-i harbiyesi olmadığını’ çünkü bunun tamamen ‘siyasi‘ olduğunu ifade etti.

Erdoğan, “ABD’nin ilişkilerimizde tamiri mümkün olmayan adımlar atmaması, her iki taraf için de çok önemlidir” dedi.

Bu durum karşısında ‘eli boş durmayacaklarını’ vurgulayan cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunlar bu tür şeyleri yapar da biz de elimiz boş duracak değiliz. Çok açık ve net, rahatlıkla söyleyeyim. Amerika’da Kızılderililerle ilgili olarak bunu söylememek konuşmamak mümkün mü? Kızılderililerin tarihi, Amerika’nın yüz karasıdır.”

Reklam

‘Ermeni tasarısı’ nedeniyle ABD büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı


SON HABERLER

Hamas lideri, 32’inci kuruluş yıldönümünde Erdoğan ile bir arada

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldiği açıklandı. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşirken, Haniyye’nin, Hamas’ın 32’inci kuruluş yıldönümünde Erdoğan ile bir araya geldiği belirtiliyor. Öte yandan Hamas’ın ‘amansız’ rakiplerinden Muhammed Dahlan, Türkiye’nin ‘kırmızı liste’ ile en çok aranan terörist listesine eklenerek, 10 milyon lira ödülle arananlar arasına girdi.

Soylu’ya karşı Meclis’te ‘Las Tesis’ eylemi

TBMM’deki kadın milletvekilleri, bakanlık bütçesi görüşmeleri sırasında Meclis’te hükümet sıralarında oturan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya karşı Şilili kadınların eyleminde yapılan ‘Las Tesis’in danslı protesto eylemi’nin bir versiyonunu gerçekleştirdi.

Libya’ya vize muafiyeti

Libya’nın 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarına, Türkiye’ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...