Erdoğan’dan Ermeni patrik vekiline 24 Nisan’da ‘taziye’ mektubu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan’a da bir mektup göndererek “Birinci Dünya Savaşı’nın zor şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bu yıl da ihtiramla anıyor, torunlarına içten taziyelerimi iletiyorum” dedi.

Patrik Vekili Ateşyan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Fotoğraf: Agos

24 Nisan tarihi, ‘Ermeni soykırımı’nı tanıyan ülkeler tarafından ‘yıldönümü’ olarak anılıyor. Bu ülkelerde her yıl 24 Nisan’da tören düzenleniyor. Türkiye’de ise İstanbul, Ankara ve Diyarbakır gibi bazı illerde 1915 ve sonrasında hayatını kaybedenler için anma etkinlikleri yapılıyor.

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Mektubunda, son döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırları içinde ve komşu coğrafyalarda büyük insani krizler yaşandığını belirten Erdoğan şöyle devam etti: “Ermeni toplumu, gerek Osmanlı İmparatorluğu gerek Cumhuriyetimizin yüzyıla yaklaşan geçmişinde çok kıymetli evlatlar yetiştirerek ülkemize büyük katkılarda bulunmuştur. Dün olduğu gibi bugün de Ermeni vatandaşlarımız, ülkemizin eşit ve hür vatandaşları olarak, sosyal, siyasi ve ticari hayatımızın her alanında önemli roller üstlenmektedir.”

“Ülkemizdeki Ermeni cemaatinin huzuru, güvenliği ve mutluluğu bizim için çok özel bir öneme sahiptir. Tek bir Ermeni vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, dışlanmasına, meydan verenler bizi karşılarında bulacaklardır” diyen Erdoğan mektubunu “Bu itibarla, ortak geçmişimizi çarpıtarak tarihten kin, nefret ve husumet çıkarmaya tevessül eden çevrelere fırsat vermemenizi diliyorum” diye noktaladı.