Erdoğan’dan ‘En büyük hırsızlıkların kaynağı imar’ diyen Özhaseki’ye onay: Yıkın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, en büyük hırsızlıkların, kötülüklerin imardan geldiğini söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye tespit ettiği yerleri yıkması için destek çıktı.

Zaman zaman AKP’nin şehircilik politikalarına aykırı açıklamalar yapan Özhaseki, son olarak, “Cumhurbaşkanımıza ve başbakanımıza ilettik. İmar uygulamaları açısından ayrıca denetlenmesi lazım. Belediyelerin üçüncü bir denetime ihtiyacı var. En büyük hırsızlıklar, kötülükler, belalar imardan geliyor” demişti.

‘İzin vermeyin, yıkın’

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre bakanlar kurulunda Özhaseki’nin açıklamaları geniş gündem oluşturdu. Erdoğan, Özhaseki’den sorumlu bakan olarak gerekeni yapmasını istedi ve “Bu konuda tespitleriniz varsa yıkın. Benim bizzat takip ettiğim olaylar var. Bu tip yapılara kesinlikle izin vermeyin” dedi.

Erdoğan, bazı belediyelerin imarla ilgili çalışmalarına karşı direnç gösterdiğini söyleyen Özhaseki’ye, “Benim bu konuyla ilgili başından beri görüşüm çok net. Silüeti bozan yapılara izin verilmemeli. İmar uygulamalarından şikayet ediyorsunuz, ama bu sizin sorumululuğunuzda. Bakanlık olarak gerekeni yapmalısınız” dedi.

Reina ve Suada örneği

Habere göre Özhaseki da çalışmalardan örnek verdi, İstanbul’daki bazı yapılarla ve özellikle şehrin silüetini bozan binalarla ilgili saptamalarını aktardı. Bunlardan bazıları da Galatasaray Spor Kulübü’ne ait Suada ve Reina’da yapılan yıkımlardı.