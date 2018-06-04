Erdoğan’dan emeklilere: Gençlere ‘eski Türkiye’yi anlatın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, emeklilerden, gençlere ‘eski Türkiye’yi anlatmalarını istedi.

Ankara’daki cumhurbaşkanlığı sarayında emeklilere iftar veren Erdoğan, Türkiye’nin nereden nereye geldiğini emeklilerin bildiğini söyledi.

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“Yağ almak için olan mühürleri bilirsiniz değil mi?” diyen soran cumhurbaşkanı, kendisinin de babasının nüfus cüzdanındaki mühürlere baktığını, bunların tarih olduğunu kaydetti.

Erdoğan, ‘o dönem’lerin CHP dönemi olduğunu, ‘bu çileler’i halka çektirmediklerini dile getirerek kaosun ne olduğunu emeklilerin bildiğini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Bugünün gençleri bilmez. Bugünün gençlerine de bunları anlatmak lazım. Yaşı 25-30’un altındaki gençler zannediyorlar ki Türkiye hep böyleydi. Gençlere eski Türkiye’yi anlatmalısınız. Sizler bu Türkiye’nin hafızasısınız.”

Erdoğan, “65 aylıkları kendilerine üç ayda bir ödenen kardeşlerimiz, eylül ayının başından itibaren bu maaşlarını aylık almaya başlayacaklar” dedi.