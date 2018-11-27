Erdoğan’dan ABD’ye: YPG’nin önünden çekilin, ne gerekiyorsa yapacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin Suriye’de YPG’nin önünden çekilmesini, aksi takdirde yapılması gerekenin yapılacağını belirtirken “MGK’da çok önemli kararlar alacağız” dedi.

Doğu Akdeniz uyarısı

Erdoğan AKP grup toplantısında Doğu Akdeniz’de Kıbrıs açıklarında petrol arama çalışmaları ve Yunanistan’ın Ege’de karasularını 12 mile çıkarma girişimlerini eleştirdi.

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Dün, İsrail, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ve İtalya’nın Doğu Akdeniz’de Kıbrıs üzerinden Yunanistan’a oradan da İtalya’ya doğalgaz boru hattı inşa edilmesi için anlaşma imzaladığı bildirilmişti.

Türkiye’nin Ege ve Akdeniz’deki hakları meselesi üzerinde hassasiyetle durduklarını belirten Erdoğan “Fırsatçılık kötüdür. Uluslararası ilişkilerde fırsatçılık çok daha kötüdür. Akdeniz’de kimi ülkelerin kendi iç meselleriyle uğraşmasını fırsat bilerek ekonomik hakimiyet kurma isteyenlere fırsat vermeyeceğiz” dedi.

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‘Karadeniz barış denizi olsun’

Erdoğan, Karadeniz’de Ukrayna ve Rusya gemileri arasında yaşanan sıcak temasın ardından ortaya çıkan gerilimi de değerlendirdi. Sorunu diyalogla çözme çağrısında bulunan Erdoğan “Karadeniz’deyse başka bir gerilim giderek tırmanıyor. Gerilimin yeniden alevlenmesinden üzüntü duyuyoruz. Karadeniz’in bir an önce barış denizi haline gelmesini ümit ediyoruz” diye konuştu.

Rusya donanmasındaki gemiler, Kerç Boğazı’ndan geçen üç Ukrayna savaş gemisine 25 Kasım’da sınır ihlali gerekçesiyle ateş açmıştı.

Olayda altı Ukrayna askerinin yaralandığı belirtilirken Rusya, Ukrayna’nın savaş gemilerine de el koymuştu. Ukrayna sıkıyönetim ilan etmişti.

‘MGK’da önemli kararlar alacağız, ABD çekilsin’

Konuşmasının dış politikayla ilgili bölümünün devamında Suriye sorununa değinen Erdoğan, IŞİD’in dünyayı korkutmak için sürekli büyütülen bir proje olduğu Türkiye’nin sahaya girmesiyle belli olduğunu ve örgütü Türkiye’nin çökerttiğini söyledi.

“Biz Türkiye olarak bu örgütün kalıntılarını el ele verirsek birkaç ay içinde tamamen ortadan kaldırmayı taahhüt ediyoruz” diyen Erdoğan, ABD’nin son dönemde YPG ile birlikte kontrol ettiği bölgede Türkiye sınırına asker yerleştirmesine yönelik şu tepkiyi gösterdi: “PKK’nın Suriye kolunu oluşturan bu terör örgütünün tek hedefi ülkemizdir. Buna tepkisiz kalmamız mümkün değildir. Terör örgütü elebaşına güya ödül koyanlar, YPG ile iş tutuyorlar. Kandil’dekilerin dağlara kaçırılan kızların, kadınların ne hale getirildiklerini tüm dünya izliyor. Onların ne yazık ki onlardan doğan çocuklar da Avrupa’da şurada burada satılıyor. Bunlar hem insan kaçakçısı, hem de bu gayri meşru çocukların pazarlamasını yapan tehlikeli bir örgüt.”

“Grup toplantısında sonra gerçekleştireceğimiz MGK’da bu meseleleri değerlendirecek, çok önemli kararlar alacağız. Artık yolun sonuna geldiklerini görmeliler. Müttefik olduklarını, stratejik ortak olduklarını söyleyenler için işte bu fırsattır. Ülkemizi hedef alan teröristlerin önünden çekildikleri zaman, Türkiye’nin yanında olduklarını anlayacağız. Aksi takdirde Türkiye’nin bekası için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız.”