Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan döviz mesajı: Provokatif eylemlere girenler bedelini ağır öder

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son günlerde dövizdeki yukarı yönlü harekete değinerek “Provokatif eylemlere girenler bedelini ağır öder” dedi.

Ayrıntılar gelecek…

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