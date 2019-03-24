Erdoğan’dan döviz mesajı: Provokatif eylemlere girenler bedelini ağır öder

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son günlerde dövizdeki yukarı yönlü harekete değinerek “Provokatif eylemlere girenler bedelini ağır öder” dedi.
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Kitapsız şair Yahya Kemal’in hayatına dokunan oyun: Kendi Gök Kubbemiz
‘Kendi Gök Kubbemiz’ bu sezonun en iyi tiyatro oyunlarından biri Kemal artık İstanbul’da değilse de, İstanbul hâlâ Yahya Kemal’de…
Orhan Pamuk’un ‘Balkon’ fotoğrafları Instagramlanabilir mi?
Pamuk’un ‘Balkon’undaki gözünün gördüğü de aslında biraz biziz.
Fransa’da Sarı Yelekliler’e Champs Elysees yasağı geldi
Fransız polisi, akaryakıt fiyatlarındaki vergi artışını protesto etmek için geçen yıl kasım ayından beri eylem yapan Sarı Yelekliler’in bugün başkent Paris’in ünlü caddesi Champs Elysees’ye girmesini yasakladı.
Suriye ‘IŞİD daha bitmedi’ dedi, DSG ‘zafer’ ilan etti
ABD ve desteklediği Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) Suriye’nin güneydoğusundaki IŞİD varlığının sona erdirildiği açıklamasına Suriye karşı çıktı.
Yazar Kerem Görkem: Nasıl mekânı değiştiriyorsak, o da bizi yontuyor
Kerem Görkem’in yeni romanı ‘Süreyya’nın Saatleri’ kısa bir süre önce İthaki Yayınları tarafından yayınlandı.