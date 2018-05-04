Erdoğan’dan ‘dörtlü ittifak’ yorumu: Milletimiz oyuna gelmez, açık ara öndeyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa’daki toplantılarını Bosna Hersek’te yapmaya karar verdiklerini belirtirken, muhalefetin ‘çatı aday’ı olarak anılan eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül için “Herkes neyin ne olduğunu görüyor” dedi.

Cumhurbaşkanı, ‘dörtlü ittifak’ın da kendileri karşısında şansları olmadığına vurgu yaptı.

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Hürriyet’ten Hande Fırat’ın aktardığına göre Güney Kore ziyareti dönüşünde gazetecilere konuşan Erdoğan, 24 Haziran seçimleriyle ilgili manifestolarını 6 Mayıs’ta İstanbul’da açıklayacaklarını söyledi.

Seçimlerin Türkiye için yeni bir dönem ve kırılma noktası olacağından bahseden cumhurbaşkanı, diğer adayların hedefini bilmediğini, kendilerinin hedefinin çok büyük olduğunu dile getirdi.

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Erdoğan, “Daha güçlü, daha müreffeh ve daha özgür bir Türkiye’ye yürümekte kararlıyız. Bunları manifestomuzda açık ve net ortaya koyacağız” dedi.

İttifaka tepki

Erdoğan, Gül’ün adaylık ihtimaline ilişkin hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığına ilişkin soruya “Beni bu konuda hiç konuşturtmayın. Benim bu konuda herhangi bir açıklama yapmama gerek yok. Neyin ne olduğunu herkes gayet iyi biliyor” cevabını verdi.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin milletvekilleri ve cumhurbaşkanlığının ikinci turu için kurduğu ‘sıfır baraj ittifakı’na tepki gösteren Erdoğan, şunları kaydetti: “Bunlar ülkeye bir şey kazandırma gayreti içinde değiller. Cumhurbaşkanı adayını dahi bunca zamandır belirleyememiş olmaları bunların ne denli başarısız olduklarını gösteriyor. Milletimiz bunların oyununa gelmeyecektir. Onların parlamentoda da umdukları sonucu alabileceklerine inanmıyorum. Mevcut kamuoyu araştırmaları, bunu net gösteriyor. Araştırmalara göre ‘cumhur ittifakı’ açık ara önde.”

Avrupa mitingi Bosna Hersek’te

Erdoğan, 16 Nisan referandumundaki mitingler nedeniyle Türkiye’nin arasının bozulduğu Avrupa’yla ilişkileri düzeltmek istediklerini savundu.

Cumhurbaşkanı, miting takvimine ilişkin şu bilgileri verdi: “Biz bildiğimiz yoldan kararlı biçimde ilerlemeye, doğru olanı yapmaya devam edeceğiz. Avrupa’da bazı ülkelerin kampanya için salon veririz-vermeyiz tartışmasını yapmakta oldukları bir ortamda, biz de oralarda yaşayan vatandaşlarımızla Bosna Hersek’te buluşmayı tercih ettik. Avrupa ülkelerinden gelecek vatandaşlarımızla, Bosna Hersek’teki bir salonda bir araya geleceğiz. Avrupa’daki vatandaşlarımız da yaşadıkları ülkelerde çalışmalarını sürdürecekler elbet.”

‘Afrin yüzde 100 bitmedi’

Zeytin Dalı Harekatı’nda PYD’lilerin hedef alındığı Afrin’deki ‘temizlik harekatı’nın yüzde 100 bitmediğini aktaran Erdoğan, el yapımı bombalarla ilgili ciddi netice alındığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, “İdlib ve Tel Rıfat ile ilgili süreçler devam ediyor. Dışişleri bakanımızın bir ABD ziyareti olacak. O ziyarette ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Münbiç’i de konuşacaklardır. Bizler, Münbiç’in YPG ve PYD’den temizlenmesine yönelik gerekli adımlar atılmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.