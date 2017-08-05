Erdoğan’dan Diyanet’e ‘FETÖ’ eleştirisi: Defalarca ikaz yaptık, geç kalındı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın özellikle doğu ve güneydoğuda ‘FETÖ’yle mücadelede geç kaldığı eleştirisini yaptı.

İstanbul’da düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığı Doğu ve Güneydoğu Öğrencileri Yaz Etkinliği’nin kapanışında konuşan Erdoğan, PKK’nın amacının çocukları camiden ve okuldan uzaklaştırmak olduğunu söyledi.

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“Niye? Çünkü biliyorlar ki camiden, mescitten, o minberlerden, o mihraptan, o vaaz kürsüsünden terör ve terörist çıkmaz” diyen cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: “İmam hatipe tahammül edemediler. Farklı bir nesil gelir endişesi taşıdılar. Sırf bunun için eğitim sistemi alt üst edildi. Diğer liselerin mezunlarına sözüm yok. Kaliteyi oralarda da arayacağız. FETÖ işte bu zaafı kullanarak memleketimizin başına bela oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın bu konuda çok eksiği var. Defalarca bu ikazı yaptık. Özellikle doğu ve güneydoğudaki çalışmalarda çok ama çok geç kalmıştır.”

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez kısa süre önce istifa etmişti.

‘Yalanlar söylüyorlar’

Darbe girişiminin ardından sanıkların savunmalarına değinen Erdoğan, “Şu anda yargı sürecinde ne yalanlar söylüyorlar. ‘Ben o değilim’ diyor. Görüntüler ortada… Çünkü bunlarda yalan meşrudur. Takiye ise takiye de var. Bunlarda yalan dolan çok. Ümmeti böyle parçaladılar. Ama yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bunlarınki daha erken yanacak inşallah” diye konuştu.