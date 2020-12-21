Erdoğan’dan, ‘Diktatör bozuntusu’ diyen CHP’li Özel’e 250 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta TBMM’deki konuşmasında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Fotoğraf: AA

Özel şu ifadeleri kullanmıştı: “Muhalefet partileri için, ‘Beşinci kol faaliyeti’ diyor. İlk kim söyledi bunu? İspanyol diktatör Franco. İspanya ve Fransa iç savaşında beşinci kol faaliyeti dedi. Franco’nun özelliği 36 yıl diktatörlük yaptı. Erdoğan 18. yılında, bir 18 daha yapmak için Franco denen diktatörün söylemine sığınıyor. Muhalefete ‘beşinci kol’ demenin siyasette, demokraside yeri yok. Muhalefetin hangi üyesi, lideri, dış gücün maşası olmuş. Bu Franco özentisi diktatör bozuntusuna milletimiz ilk sandıkta geldiği sandığı gösterip geldiği gibi gönderecek.”

Reklam

AA’nın haberine göre Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın açtığı davanın dilekçesinde, Özel’in 17 Aralık’ta, ‘Erdoğan’a yönelik, kişilik haklarını ihlal edici mahiyette, şahsiyet haklarına saldırı kastıyla, fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğu’ belirtildi.

Özel’in konuşmasından bazı bölümlere yer verilen dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Davalının ve mensubu bulunduğu siyasi partinin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ısrarlı şekilde ve hakaret kastı ile ‘diktatör’ yakıştırmasında bulunması uzun süredir yurt içinde ve yurt dışında kabul ettirilmeye çalışılan algı operasyonunun ve otoriterlik propagandasının bir yansımasıdır. Bilindiği gibi 15 Temmuz darbe girişiminden önceki zaman diliminde FETÖ terör örgütü öncülüğünde Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak ‘diktatör-tek adam’ algısı oluşturmak maksadıyla içerde ve dışarda yaygın bir kampanya başlatılmıştır. Davalı ve mensubu bulunduğu parti tarafından da bu kampanya sahiplenilmiş ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında ‘diktatör-tek adam’ algısı oluşturmak için yoğun çaba sarf edilmiştir. 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe teşebbüsüyle ilgili ortaya çıkan gerçekler ışığında söz konusu kampanyanın 15 Temmuz darbe girişimine meşruiyet kazandırmak ve darbenin başarılı olması halinde özellikle yurt dışında, ‘Diktatör devrildi’ algısı oluşturmak amacıyla planlanıp icra edildiği hususunda tereddüt bulunmamaktadır.”

Erdoğan’ın, ‘demokratik seçimle halk tarafından yüzde 52 oyla doğrudan seçilen ilk cumhurbaşkanı ve AKP’nin milletten icazet alarak kurulmuş bir siyasi parti olduğu’ belirtilen dilekçede, Özel’in sözlerinin eleştiri kapsamında değerlendirilmesi ve hukuken himaye edilmesinin mümkün olmadığı savunuldu.

Reklam

Dilekçede, ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), ifade özgürlüğünün ihlali nedeniyle yapılan başvurularda, kişilerin şeref ve itibarına eleştiri sınırını aşan ve hakaret içeren sözler söz konusu olduğunda özel hayat hakkının korunmasını daha değerli gördüğüne dikkat çekildi.

Saldırının tekrarlanmaması için tazminat miktarının caydırıcı olması gerektiği belirtilerek Özel’in 250 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verilmesi istendi.

Dava Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.