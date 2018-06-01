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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan Demirtaş’a: Neyi serbest bırakıyorsun, elinde 53 kişinin kanı var

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması yönündeki çağrılar için, “Neyi serbest bırakıyorsun? Cezaevindeki zatın elinde 53 vatandaşımızın kanı var” dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Demirtaş’ı Edirne’de ziyaret etmişti. İnce dahil olmak üzere cumhurbaşkanı adayları Temel Karamollaoğlu ve Meral Akşener, ‘adil bir yarış’ için Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiğini söylemişti.

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Adıyaman’da konuşan Erdoğan, sözlerine İnce’ye yüklenerek başladı: “Cezaevinden aday olmuş bir zatı ziyaret ediyor. Muharrem, sayın Muharrem, ince ince Edirne’ye gittin. Peki bu ziyaret ettiğin şahıs değil miydi benim 53 tane Kürt kardeşimin ölümüne neden olan.”

Demirtaş’ın serbest bırakılmasına yönelik çağrılara dikkat çeken cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Neymiş, serbest bırakınmış. Neyi serbest bırakıyorsun? Bu ülkede hukuk var, adalet var. Yasin Börü’nün hesabını veremezsiniz. Adalet tecelli edecektir. Bunlar sadece mezar taşı dikmeyi bilirler. 6-7 Ekim’de vatandaşımızı birbirine kırdıran bunlar değil miydi? Cezaevindeki zatın elinde 53 vatandaşımızın kanı var. Ekranlarda saz çalıyor diye tasarlananlar, arka tarafta milletimize kurşun sıkanların sırtını sıvazlıyordu.” 

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Doğu ve güneydoğu belediyelerine atanan ‘kayyım’ları hatırlatan Erdoğan, “Diyarbakır’dan Mardin’e Şırnak’tan Siirt’e gönderdiğimiz kayyımlar, onların kan akıttığı musluklardan su akıtıyor su. Onların yıktıkları evleri, iş yerlerini, tarihi eseleri çok daha güzel şekilde yeniden ayağa kaldırdık” dedi.

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