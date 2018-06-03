Erdoğan’dan Demirtaş’a: 53 Kürt kardeşimizin kanı ellerine bulanmıştır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’daki mitinginde HDP ve tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’a yüklendi.

Erdoğan, bugün kentte seçim öncesi seçmenleriyle buluştu.

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Kente yatırımlarından bahseden Erdoğan, “Biz yaparız işte bu HDP yıkar. Onlar bu ülkede yıkmak için var. Onlar burada evleri bombalamadılar mı? Camilerimizi, okullarımızı yakıp yıktılar” dedi.

‘Anadilinizi serbestçe kullanabiliyorsunuz’

Diyarbakır’ın 40 yıldır hiç olmadığı kadar huzurlu olduğunu, devletin de hiç olmadığı kadar halkın yanında bulunduğunu ifade eden cumhurbaşkanı, hiç kimsenin sokakta, evde ya da kahvehanede Kürtlere baskı yapamadığını kaydetti.

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Erdoğan şunları söyledi: “Anadilinizi artık serbestçe kullanabiliyorsunuz. Var mı engel olan? Ret ve inkar politikalarından eser kaldı mı? Artık kimliğiniz ve inancınızı yaşamak için bir engeliniz yok. Kürt kardeşlerimin tamamı diğer vatandaşlar gibi Türkiye Cumhuriyet devletinin güvenliği altındadır. Bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak beni bağlayan kurallar herkesi bağlayan kurallardır. Farklı siyasi taleplerin dile getirilme hakkı elbette vardır. Ama bunların meşru yollarla yapılması gerekiyor.”

Erdoğan’dan Demirtaş’a: Bedelini ödeyecek

Cumhurbaşkanı, sözlerine şöyle devam etti: “Sokağa dökülün diyen kimdi? Ne oldu? Diyarbakır’da 53 kardeşimiz şehit oldu. Ölenler kimdi? Benim Kürt kardeşlerim değil miydi? 53 Kürt kardeşimizin kanı Demirtaş’ın ellerine bulanmıştır. Bunun bedelini er ya da geç ödeyecek.”

Kimsenin Kürtlere devlet aramaması gerektiğini ifade eden Erdoğan, “Kürtlerin devleti Türkiye Cumhuriyeti Devletidir” diye konuştu.