Erdoğan’dan çözüm talimatı: Biri ‘Yağ iç’, diğeri ‘Bal ye’ diyor; milletin aklı karışıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hangi tür beslenmenin daha faydalı olduğu konusunda beslenme uzmanlarının medyada yaptığı çelişkili açıklamalara bir çözüm bulunması için talimat verdi.

Erdoğan Çankaya Köşkü’nde faaliyet gösteren dokuz Cumhurbaşkanlığı politika kurulu ile ilk toplantılarını yaptı.

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Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre, Erdoğan kurul üyelerinden özellikle uyuşturucu ve internet bağımlılığıyla mücadele edilmesi konusunda çalışma yapılmasını istedi. Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu ile toplantısında son günlerde tartışılan gıda israfının önlenmesi konusunda da çalışma yapılmasın isteyen Erdoğan, beslenmeyle ilgili medyada açıklamalar yapan uzmanlarla ilgili de eleştiride bulundu. Erdoğan şöyle dedi: “Biri çıkıyor ‘Ekmek yiyin’ diyor, biri de ‘yemeyin’ diyor. Biri ‘Yağı su gibi için’ diyor diğeri başka bir şey. Biri ‘Bal ye’ diyor, biri ‘Yeme zararlı’ diyor. Birçok alanda vatandaşın aklını karıştıran farklı açıklamalar var. Bu işi çözün. Millet tartışmalar arasında kalmasın. Vatandaş doğru bilgiyi alsın.”