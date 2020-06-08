Erdoğan’dan ‘corona’ yorumu: Her şeyi serbest bıraktık ama bu iş bitmedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19 önlemlerinin gevşetilmesine ilişkin “Gençlerimiz ‘ben gencim bana bir şey olmaz’ demesin. Maalesef bu hafta sonu, piknik alanlarında yol kenarlarında, askere gidenlerin yaptıkları işler doğru değil” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

TRT Haber ortak yayınında gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, Türkiye’nin corona virüsü salgınıyla mücadelesine dair şunları söyledi: “Her şeyi serbest bıraktık diye bu iş bitti anlamına gelmez. Bugünün rakamlarını da buraya gelirken aldım. Baktığımız zaman vaka düştü. Vefat 18’e kadar inmişti. Bu defa 19, fena sayılmaz. Yoğun bakım 625, biz bu rakamı görmek istemiyoruz. Entübe hasta sayısının da aşağı düşmesini istiyoruz. İyileşen hasta sayısı güzel. Test sayılarımız iyi durumda. Gelişmeler bu noktada fena değil.”

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Şehir hastanelerine dair de konuşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Bu şehir hastanelerimizi genişleterek devam ettiriyoruz. Yaptığımız son açılışlarla 11 şehir hastanemiz oldu. Yıl sonuna kadar beş tane daha şehir hastanesi yapacağız. Hedefimiz 30 büyükşehirin 30’una da şehir hastanesi yapmak.”

Erdoğan’ın açıklamalarında öne çıkan diğer noktalar şöyle:

– “Ekonomide yatırımları artırarak çok daha iyi noktaya taşıyıp, belki ikinci çeyrekte sıkıntı olacak ama üç ve dördüncü çeyrekte toparlayacağız.

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– Putin ile yaptığım görüşmede, ‘Vatandaşlarınız Türkiye’yi özlediler artık gelsinler‘ dedim. Bir haber geldi. Türkiye’yi destinasyonlarının arasına koymuşlar. Johnson’la da yine aynı konuşmayı yaptım. Orası da Türkiye’yi destinasyonlarının arasına koymuş. Şimdi Almanya direniyor. Önümüzdeki günlerde Merkel’le görüşmemiz olacak ve bunları konuşacağız. Almanya’daki Türkiye’ye gelmek isteyenler olacaktır. Bunu engelleyemezler zaten çünkü Şengen vizesine ters.–

– (Libya) Trump ile görüşmemizden sonra ABD-Türkiye arasında süreçle ilgili yeni dönem başlayabilir, mutabakatlarımız oldu. Hafter her an sürecin dışına atılabilir, gelişmeler onu gösteriyor.

– Türkiye’nin Libya’nın deniz yetki alanlarındaki konumu da ortada. Türkiye’nin burada en ufak taviz vermeyeceğini aklı olan bilir. Bizim ne araştırma ne sondaj gemimiz vardı. Şimdi iki sismik araştırma ve üç sondaj gemimiz var. Fatih Sondaj gemimizi de Karadeniz’e gönderdik çalışmalarını sürdürüyor.

– (Ayasofya tartışması) Yunanistan çıkmış kurusıkı atıyor. Türkiye’ye bu tür laf atılır mı? Sen kiminle dalga geçiyorsun. Haddini bil. Eğer sen haddini bilmezsen Türkiye bildirir. Kıbrıs’ta iki camiye molotof atıyorlar, bayrak dikiyorlar. Bu tarz olaylar yapılır mı? Şimdi de yeni bir şey başladı. ‘Sakın ha Ayasofya’yı camiye çevirmeyin’. Hayırdır ya siz Türkiye’yi mi idare ediyorsunuz?

– (Floyd olayları) Floyd’un özellikle ABD’de insanlık dışı bir müdahale ile hayatını kaybetmesi üzücü bir olaydı. Bunu sayın Trump’a söyledim. Polisin adeta gırtlağına basarak ‘Nefes alamıyorum’ çığlıklarını attıran olay sıradan bir olay değil. Obama ile çok günlerimiz oldu. Obama siyahi bir başkan olarak ABD’de görev aldığı sürede sekiz yıl boyunca siyahiler için ne adım attı?“