Erdoğan’dan ‘corona’ uyarısı: Eğlenceye ara verin; maske çene altında olmaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19 salgınına karşı “‘TAMAM’ diye sloganlaştırdığımız ‘temizlik’, ‘maske’ ve ‘mesafe’ üçlüsünü tüm milletimden özellikle sahiplenmesini istiyorum” dedi.

Fotoğraf: AA

AKP genel merkezinde genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, “Salgın hayatımızda pek çok şeyi kökten değiştirdi” dedi.

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‘Maskeyi çenesinin altına koymuş’

Cumhurbaşkanı, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere uyulmasını isteyerek, maskeyi düzgün takmayan vatandaşları şöyle eleştirdi: “Bakıyorsunuz maskeyi taktığını söyleyen, maskeyi çenesinin altına koymuş. Bu olmaz.”

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

‘TAMAM’ diye sloganlaştırdığımız ‘temizlik’ , ‘maske’ ve ‘mesafe’ üçlüsünü tüm milletimden özellikle sahiplenmesini istiyorum.”

‘temizlik’ ‘maske’ ‘mesafe’ “Hastanelerimiz yeteri sayıda. hatta dünyaya göre çok daha fazla konumdayız. Bizler burada maske, mesafe ve temizliğe dikkat edeceğiz. En moden anlamda hastanelerimiz var. Doktorlarımız büyük çabalarla büyük gayretler sarfediyorlar.

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