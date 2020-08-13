Erdoğan’dan ‘corona’ uyarısı: Eğlenceye ara verin; maske çene altında olmaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19 salgınına karşı “‘TAMAM’ diye sloganlaştırdığımız ‘temizlik’, ‘maske’ ve ‘mesafe’ üçlüsünü tüm milletimden özellikle sahiplenmesini istiyorum” dedi.
AKP genel merkezinde genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, “Salgın hayatımızda pek çok şeyi kökten değiştirdi” dedi.
‘Maskeyi çenesinin altına koymuş’
Cumhurbaşkanı, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere uyulmasını isteyerek, maskeyi düzgün takmayan vatandaşları şöyle eleştirdi: “Bakıyorsunuz maskeyi taktığını söyleyen, maskeyi çenesinin altına koymuş. Bu olmaz.”
Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:
- ‘TAMAM’ diye sloganlaştırdığımız ‘temizlik’, ‘maske’ ve ‘mesafe’ üçlüsünü tüm milletimden özellikle sahiplenmesini istiyorum.”
- “Hastanelerimiz yeteri sayıda. hatta dünyaya göre çok daha fazla konumdayız. Bizler burada maske, mesafe ve temizliğe dikkat edeceğiz. En moden anlamda hastanelerimiz var. Doktorlarımız büyük çabalarla büyük gayretler sarfediyorlar.
‘Eğlenceye ara verin’
- Dünya’yla yarış halindeyiz. İlkler arasındayız ama halkımız da bizi anlasın. Yani toplu yerlerdeki birçok eğlenceye vesaire bu dönemde ara verin. Herhalde hastane yataklarına komada yatmaktansa eğlenceye ara vermek daha evladır. Aileleri üzmeyelim. Bunun için tedbirle hareket edelim.”
- Biz çok daha iyi bir hedefe ulaşalım diyoruz. Sizlerin de [il başkanlarını kastediyor] illerinizde ve görev alanlarınızda aynı hassasiyette çalıştığınıza inanıyorum. Virüsün oluşturduğu atmosfer bizi asla rehavete ve karamsarlığa sürüklememelidir.