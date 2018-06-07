Erdoğan’dan ‘Çok da ince değil’ dediği İnce’ye: Bu millet sizi mezara gömer!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye seslendi: “Neyi satıyorsun? Bu millet sizi mezara gömer!”

Tarsus mitinginde konuşan Erdoğan, sözlerine şöyle başladı: “Biz diğerlerinin ufkunu aşan projelere imza atıyoruz. 16 yılda sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Ülkemizi devler ligine çıkardık.”

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Boğaziçi Köprüsü’nü Süleyman Demirel’in başbakanlığında yapıldığını hatırlatan cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: “O zamanki komünistler ‘Biz köprüyü satacağız’ diyordu. Rahmetli Özal da ‘Satamazsınız’ diyordu. Ne oldu? Neyi satıyorsun? Bu millet sizi mezara gömer! Çıkmış bu bay İnce, çok da ince değil ya! Geometrik olarak söylüyorum. Çıkmış, Saray’ı yıkacakmış. Senin genel başkanın da aynı şeyi söyledi ama kuzu kuzu geldi. Ama sen oraya gelme fırsatını da bulamayacaksın. Oraya gelmek milletin feraseti ile olur. Ben bu akşam 2 bin 500 muhtarımıza iftar vereceğim. Sonra da garip gurabayı ağırlayacağız. Bu akşam 2 bin 500 muhtarımızla birlikte Türkiye’ye mesajımızı vereceğiz. Burası bu milletin temsilcisi olan muhtarların ağırladığı mekanlardı.