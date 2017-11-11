Erdoğan’dan yeni belediye başkanına ilk talimat: Ankara’ya da yeni AKM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) için hazırlanana benzer bir projeyi Ankara’daki AKM için hayata geçirmek istediğini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya iletti.

Habertürk Gazetesi’nden Volkan Yanardağ’ın haberine göre Erdoğan, Şehircilik Şurası öncesinde ‘Ak Saray’da kabul ettiği Tuna’ya eski hipodromda bulunan AKM için dört proje bulunduğunu aktararak bunlardan biri üzerinde yoğunlaşıp hayata geçireceklerini kaydetti.

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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün 100’üncü doğum günü etkinlikleri kapsamında 29 Ekim 1981’de eski cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından temeli atılan Ankara AKM, son dönemde fuar alanı olarak kullanılıyor.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı 2023’e yetiştirilmesi planlandığı belirtilen AKM’nin en kısa sürede projelendirilip yapımına başlanması beklendiği ifade edildi.