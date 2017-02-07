Erdoğan’dan CHP’ye: Atatürk’ün partisi, bölücü terör örgütlerinin ağına düştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘partili cumhurbaşkanlığı’na karşı ‘Hayır’ kampanyası yürüten CHP’nin ‘terör örgütlerinin ağına düştüğünü’ iddia etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) düzenlediği Türkiye Ekonomi Şurası’nda konuşan Erdoğan, sözü referanduma getirerek, “Ekonomideki seferberliğe ben de varım diyenlere teşekkür ediyorum. Önümüzde bir halk oylaması olacak. Nisan ayında sandık milletin önüne gelecek. Anayasa 18 sefer değiştirilmiş ama bir türlü milletin ihtiyacını karşılayamayan yamalı bohçaya dönmüştü” dedi.

‘HDP ‘Hayır’ diyorsa biz ‘Evet’ diyeceğiz’

Erdoğan, ‘partili cumhurbaşkanlığı’na ‘Hayır’ diyen CHP’yi teröre destekle suçladı: “HDP ‘Hayır’ diyorsa biz tabii ki ‘Evet’ diyeceğiz. Onlardan ses çıkmadı ses CHP’den geldi. Bu çok manidar ve düşündürücü. CHP’nin Türk siyasi hayatında var olan Atatürk’ün partisinin, bölücü terör örgütlerinin ağına düşmesi yakışmıyor.”

‘Ben buna ekonomik terör diyorum’

Ekonomide yaşanan ‘kriz’i ‘terör’ diye niteleyen Erdoğan, dış güçlere işaret ederek, “Ülkemizin güvenliğinden öte istikbalini ve istiklalini alan unsurlar ekonomi ile yürütülmüştür. Ben buna ekonomik terör diyorum. Kredi değerlendirme kuruluşlarının verdiği kararın altında ekonomik terörle, acaba biz Türkiye’yi nasıl ürkütürüz gayreti içine girdiler. İstediklerini alamayacaklar. Dünyada kredi derecelendirme kuruluşlarının iradesi bu toplumun iradesi üstünde olamayacaktır” dedi.

‘Ülkemin faiz politikasından şikayetçiyim’

Cumhurbaşkanı, ülkenin faiz politikasından ‘şikayetçi’ olduğunu belirterek, ‘uyardı’: “Bu politika ile ülkem kalkınmaz. Sömürü aracıdır. Onun için finans sektörünün patronlarını insafa davet ediyorum. Başta kamu bankaları olmak üzere. Enflasyonu doğuran bir numaralı sebep faizdir. Enfalasyonla faiz doğru orantılıdır.”