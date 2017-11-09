Erdoğan’dan CHP’nin ‘eşcinsel kotası’na: Allah şaşırtmasın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin mahalle komitelerinde eşcinsel kotası koyduğunu belirterek, “Allah şaşırtmasın” dedi.

‘Ak Saray’da ‘gelenekselleşen’ Muhtarlar Buluşması’nda konuşan Erdoğan, ana muhalefet partisi sıfatını taşıyan CHP’nin ‘milletin değerleri’nden ayrıldığını söyledi.

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CHP’li bir ilçe belediyesinin mahalle komiteleri seçimi için beşte bir oranında eşcinsel kotası koyduğunu aktaran cumhurbaşkanı şunları kaydetti: “Allah şaşırtmasın. Bir partide ölçü kalmayınca işte böyle nereye savrulacağı belli olmuyor. Bunlar böyle devam etsin. Ahlaki değerlere varıncaya kadar biz biz olacağız. Ahlak o kadar önemli. Onları her zaman olduğu gibi milletimize havale ediyoruz. Seçim sandığında milletimiz kendilerine hak ettikleri dersi verecektir.”

Erdoğan’ın bahsettiği CHP’li belediye, Bursa’nın Nilüfer ilçesi.