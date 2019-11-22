Erdoğan’dan ‘CHP’li ziyareti’ne: Yalan, cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’den bir ismin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kendisiyle görüştüğü iddiasına, “Külliyen yalan, ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum” dedi.

Fotoğraf: @RTEdijital

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın yazısında dile getirdiği iddiaya göre, CHP’den bir isim Erdoğan’la görüştü, cumhurbaşkanı da bu isme, “Senin CHP’ye genel başkan olmana yardım ederim” dedi.

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İzmir’de il başkanlığında konuşan Erdoğan şunları söyledi: “Güya ben Külliye’de bir CHP’li ile görüşmüşüm. Ben! Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler, ‘Görüşme olmadı’ dediler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Bay Kemal senin hayatın yalan. Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, acaba sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? Bu kadar iddialı söylüyorum. Bizim hayatımıza yalan girmedi ama bunların hayatı yalan. İspat ettin ettin, etmezsen CHP’nin genel başkanlığı bu yalancıdan kurtulsun”