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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Cami katliamında Avrupa ve İslam dünyasından ses çıkmadı, sadece Türkiye

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda’daki cami katliamına ilişkin “Avrupa’dan henüz daha bir şey duymuş değiliz. İslam dünyasından da ses yok, sadece Türkiye olarak biz yorumlarımızı, değerlendirmelerimizi yapıyoruz” dedi.

Fotoğraf: DHA

15 Mart cuma günü Christchurch kentindeki iki camiye yönelik saldırılarda 50 kişi ölmüştü.

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Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında katıldığı ‘Cumhurbaşkanı ile Seçim Özel’ programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Erdoğan katliama ilişkin şöyle konuştu: “Bu olay, tamamen örgütlü bir olaydır. Zira burada 50 Müslüman şehit edilmiştir. Bunların içinde yavrular var 3-4 yaşında. Acımasızca bunlar orada şehit edilmiştir.”

Fransa’da radikal İslamcılar tarafından yapılan Charlie Hebdo katliamında bütün dünyanın Avrupa’da bir araya geldiğini ama Yeni Zelanda’daki olayda Avrupa’nın sesinin çıkmadığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Avrupa’dan henüz daha bir şey duymuş değiliz. Batı medyası işi tamamen sinsice götürüyor. İslam dünyasından da ses yok sadece Türkiye olarak biz yorumlarımızı, değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Yardımcımı, Dışişleri Bakanımı, geniş bir heyet ile gazeteci arkadaşlarla beraber Yeni Zelanda’ya gönderdim. Orada görüşmeleri yaptılar. Genel Vali, Belediye Başkanı, Başbakan ile görüşmelerini yaptılar. Benim de oradaki İslami cemaat liderleriyle, arkadaşlarımız toplantıdayken sabah telefon bağlantısıyla görüşmem oldu. Bizi üzen şey şu; bir taraftan barıştan, özgürlüklerden bahsedeceksiniz ama bütün bunlardan bahsederken bir terörist ortaya çıkacak, ondan sonra da onunla ilgili çok farklı bir yaklaşım olacak.”

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