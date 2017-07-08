Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, G-20 öncesi korumalarını uyaran, zirve sırasındaki protestolarda 265 kişiyi gözaltına alan Hamburg polisine teşekkür etti.

Almanya’da dün başlayıp bugün biten G-20 zirvesi sırasında sokaklar yangın yerine döndü. Binlerce insan sokaklara çıkarken, bazı araçlar yakıldı, iş yerleri zarar gördü.

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Göstericilerle polis arasında sert çatışmalar yaşandı. Polis protestoculara biber gazı, tazyikli su ve copla müdahale ederken, sokaktaki kitle de polise taş ve molotof kokteyli attı.

Polis, zirve sırasında yaralanan polis sayısının 213, gözaltına alınan gösterici sayısının da 265 olduğunu bildirdi.

Erdoğan da G20 zirvesinde yaptığı basın açıklamasında polise teşekkür etti: “G20 zirvesinde Alman polisinin yaptığı fedakarlığı ortaya koymamak mümkün değil. Alman polis teşkilatına teşekkür ediyorum.”

Hamburg polisi, ABD’de protestoculara saldıran Erdoğan’ın korumalarına karşı zirve öncesi önlem aldıklarını duyurarak bu tür olayların Almanya’da yaşanmasına izin vermeyeceklerini bildirmişti.