Erdoğan’dan ‘birkaç şehit’ ifadesini soran FOX muhabirine: Yalan haber yapmayın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “‘Birkaç şehit’ ifadeniz muhalefette tepki gördü, ne demek istersiniz” sorusuna “FOX önce gazete olsun, yalan haber üretmeyi bırakın” cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Birkaç şehit' ifadesi soruldu



"FOX önce ciddi bir medya olsun. Yalan haber üretmeyi bırakın pic.twitter.com/2DOUPfGWUg Reklam

— Ö.N.Ş (@trer25) February 25, 2020

Erdoğan 22 Şubat’ta “(Libya’da) Birkaç tane şehidimiz var. Ama birkaç tane şehidimizin karşılığında 100’e yakın lejyonerlerden etkisiz hale getirdik. Şehitler tepesi boş kalmayacak” ifadelerini kullanmıştı.

Azerbaycan ziyareti öncesinde Atatürk Esenboğa Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Libya’da iki askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Konuşmasının devamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefete yüklenen Erdoğan, muhalefetin söylemlerinin kendisini ‘çok da ilgilendirmediğini’ kaydetti.

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‘Beni muhalefet mi yargılayacak?’

Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Beni muhalefet mi yargılayacak? Muhalefet önce kendini yargılasın. Gidip Esed’le görüşeceksiniz diyorlar. Bu nasıl muhalefet ya! Milyonlaca insan ülkesini terk ediyor, kalkıp da Bay Kemal bunların hesabını sormuyor, bizim ülkemizin sınırlarına dayanıyor milyonlarca insan, bunu hesabını sormuyor. Kalkıp bize akıl vermeye… O aklı sen kendine akla da şöyle bir işe yarasın hiç olmazsa.”