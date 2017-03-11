Erdoğan’dan bir ‘Nazi yaftası’ da Hollanda’ya: Senin uçakların nasıl gelecek?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçuş iznini iptal eden Hollanda’ya seslendi: “Bakalım bundan sonra senin uçakların Türkiye’ye nasıl gelecek? Bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist.”

Çavuşoğlu, bu sabah katıldığı canlı yayında Hollanda’ya gideceğini yinelemişti, uçuş izninin iptal edilmesi durumunda Hollanda’ya ekonomik ve siyasi yaptırım uygulanacağını söylemişti.

Hollanda saatler sonra güvenlik gerekçesiyle Çavuşoğlu’nun uçuş iznini iptal etmişti.

‘Bakalım senin uçakların nasıl gelecek?’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki konuşmasında Hollanda’ya şöyle seslendi: “Bir sıçrarsın, iki sıçrarsın… Oradaki vatandaşlarımız tezgahınızı bozacak. İstediğiniz kadar baskı yapın, teröristleri besleyip büyütün. Bunlara yönelik 16 Nisan’dan sonra uygulamalara başlayacağız, sabırlıyız. Sen istediğin kadar dışişleri bakanımızın uçağını kaldırma… Bakalım bundan sonra senin uçakların Türkiye’ye nasıl gelecek? Burada ben diplomasiyi konuşuyorum, vatandaşların seyahatini değil. Bunlar uluslararası diploması nedir bilmiyorlar, bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist.”

Hollanda, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası tarafından 1940 yılında işgal edilmişti. İşgal sonrasında Hollandalılar, Nazilerden kurtuluşu el konulan bisikletlerini ‘havaya kaldırarak’ kutlamıştı.