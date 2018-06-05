Erdoğan’dan bir İnce’ye bir Demirtaş’a: Çırak bile değilsin…Teröristten aday olmaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel için, “Onun apoletlerini sökeceğim” demesine yanıt verdi: “O apoletleri Selahattin Demirtaş’a mı takacaksın?”

Malatya’daki bir iftar yemeğinde İnce’yi eleştiren Erdoğan’ın sözlerine alkış tutarken görüntülen Temel, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) milisleriyle Suriye’nin Afrin kentinden yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın da komutanıydı.

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İnce, Temel’e “Göreceksiniz, 30 Ağustos’ta onu emekli edeceğiz. Apoletlerini sökeceğim onun” diyerek tepki göstermişti. Erdoğan, İnce’ye verdiği ilk yanıtta “Paşamızla hukukumuz çok yakın” demişti.

Sakarya mitinginde konuşan Erdoğan, İnce’ye “Sen kimsin ya? Sana o apoletleri söktürmezler. Sen o apoletleri ziyaret ettiğin Selahattin Demirtaş’a mı takacaksın?” sözleriyle seslendi.

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HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın Kobani olaylarında sorumluluğu olduğunu bir kez daha savunan cumhurbaşkanı, “Hale bak, benim 53 Kürt kardeşimin ölümüyle ilişkili kişi cumhurbaşkanı adayı. Muharrem efendi de onu ziyaret ediyor. Teröristten cumhurbaşkanı adayı olmaz. Kürt kardeşim bu oyunu bozacak” dedi.

Temel’in kendisini ‘başkomutan’ olması sebebiyle alkışladığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Ey Muharrem sen kendini ne zannediyorsun, çırak bile değilsin. Erdoğan Anayasa’ya göre zaten başkomutan. Cumhurbaşkanının apolet sökme gibi bir yetkisi yoktur. Yargı yapar bunu yargı.”

Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İnce’ye ekonomi üzerinden yüklendi:

“Siz bakmayın kur üzerinden oynanan oyunlara. Bunlar Türkiye üzerinde oynana manipülasyonlardır. İnşallah 24 Haziran’dan sonra bunlarla hesaplaşacağız.”

“Yine yapsınlar manipülasyonlarını göreceğiz. İnşallah bunlara çok ciddi bir manifestoyu 24 Haziran’dan sonra biz çekeceğiz. Türkiye ekonomisi tüm başlıklarda gelişmiş ülkelerden dahi çok ileri seviyededir. Dünyada bir numara.”

“Siz bakmayın kur üzerinden oynanan oyunlara. Bunlar Türkiye üzerinde oynana manipülasyonlardır. İnşallah 24 Haziran’dan sonra bunlarla hesaplaşacağız. Yine yapsınlar manipülasyonlarını göreceğiz. İnşallah bunlara çok ciddi bir manifestoyu 24 Haziran’dan sonra biz çekeceğiz. Türkiye ekonomisi tüm başlıklarda gelişmiş ülkelerden dahi çok ileri seviyededir. Dünyada bir numara.”