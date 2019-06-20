Erdoğan’dan Binali Yıldırım’ın ‘belediyecilik anlayışına’ eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran seçimi öncesi sosyal medya ve TRT dahil televizyonlardan yayınlanan ortak yayınında, ‘cumhur ittifakı’ adayı AKP’li Binali Yıldırım’ın, ‘gençlere 10 GB internet’ vaadini eleştirdi. Erdoğan, “Binali Bey’in belediyeciliği bununla tanımlamasını gerçekçi bulmuyorum” dedi.

Fotoğraf: DHA

Bu akşam 21:30’dan sosyal medya ve televizyonlardan ortak yayınlanan programda, Ahmet Hakan, Işıl Açıkkar ve Salih Nayman’ın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım’ın ‘seçim vaatleri’nden ‘gençlere internet’i gerçekçi bulmadığını açıkladı. Erdoğan, şöyle konuştu: “Bunları vaat etmekle mi gençleri yanımıza çekeceğiz? Binali Bey’in belediyeciliği bununla tanımlamasını da gerçekçi bulmuyorum. Belediyecilik dediğimiz zaman gençlerimizin yaşam koşullarını… Binali Bey’in yarı istihdam diye ortaya koyduğu konular var. Mesela üniversitede yarım gün okursunuz, sonra gidip Samsung’da yarım gün çalışırsınız, hem staj yapıp hem de ücret alırsınız. Biz tekno parklar oluşturduk. Devlet olarak yapıyoruz ama belediyeler de aynı şekilde, İstanbul için büyük sanayi kuruluşları ile buna benzer yarım gün istihdam ile adım atmakta fayda var. Çalışmadan belli parayı ödemek yasal değil, bunlar gençliğimizi çok farklı yere kaydırır.”

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Yıldırım ve İmamoğlu televizyon tartışmasına da değinen Erdoğan, Binali Yıldırım’ın performansı hakkında da şunları söyledi: “Performansı değerlendirirken daha dinamik bir görüntü sergilemek, diğer taraftan da birikimiyle ağırlık gösteren bir aday… Bu şekilde ele aldığımız zaman Binali Bey’in duruşunda bir olgunluk, derinlik… İDO’dan yola çıkacaksın, milletvekili olacaksın 11-12 yıl Ulaştırma Bakanlığı yapacaksın, Başbakanlık, Meclis Başkanlığı… Başbakanlığım döneminde Binali Bey’in elinin değmediği yer yok.”