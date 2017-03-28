Erdoğan’dan Bild’in haberine tepki: Atatürk de bu düzenlemeye ‘Evet’ derdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk’ün İsmet İnönü’yle geçinemediğini savunarak, “Atatürk kalksa bu düzenlemeye kendisi de böyle yaşadığı için ‘Evet’ derdi” diye konuştu.

Habertürk-Show Tv ortak yayınında konuşan Erdoğan, Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild’in Essen Üniversitesi’nden Türkiye uzmanı Burak Çopur’un “Atatürk yaşasaydı ‘Hayır’ derdi, çünkü o otoriterdi, fakat totaliter değildi” sözlerine dayandırarak “Atatürk olsa ‘Hayır’ derdi” başlığıyla okuyucularına sunduğu haberi değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı şöyle konuştu: “Atatürk’ün hafıza kayıtlarını okuyacak kadar özellikleri mi var? Ne alakası var bunun Atatürk’le. Türkçe öğrenmeye başlamışlar. Atatürk’le bu görüşmeyi nasıl yaptılar? Tam aksi, ben desem ki Atatürk kalksa bu düzenlemeye kendisi de böyle yaşadığı için ‘Evet’ derdi. Çünkü Atatürk bizim yapmak istediğimizi yaptı. İnönü ile geçinemedi. En önemli mesai arkadaşıydı. O da damdan düşenlerdendi.”

‘Şu anda ibre yükselişte’

‘Tek adam’ eleştirilerine “Cumhuriyet tarihine bir bak” diyerek yanıt veren Erdoğan, “Gazi Mustafa Kemal tek başına yönetmedi mi? Biz öyle yönetelim derdinde değiliz. Ama İnönü’yle kavgalıydı. Onlar dahi geçinemediler” dedi.

Referandum sonucu ne olursa olsun 2019 yılının kasım ayına kadar kendisinin ve hükümetin görevinin başında olduğunu söyleyerek ‘erken seçim’ ihtimaline kapıyı kapatan cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Şu anda ibre yükselişte. Daha iyi olacağı kanaatindeyim. Çünkü ‘Hayır’ diyenler neden ‘Hayır’ dediklerinin izahını yapamıyorlar. Ellerinde buna yönelik veri yok. Kandil’deki teröristler ‘Hayır’ diyor diye mi ‘Hayır’ diyecekler. İmralı’daki teröristbaşı, Pensilvanya’daki FETÖ’nün başı ‘Hayır’ deyin diye çağrıda bulunuyor diye mi ‘Hayır’ diyecekler. Bu önemli. ‘Evet’ demenin gerekçeleri var ama ‘Hayır’ demenin yok.”