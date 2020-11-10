Erdoğan’dan Biden’a tebrik, Trump’a teşekkür mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi olmayan sonuca göre ABD başkanlığına seçilen Joe Biden’a tebrik mesajı, eski başkan Donald Trump’a ise teşekkür mesajı gönderdi.

Seçim sonuçlarının dost ve müttefik ABD halkı için hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Biden’a gönderdiği mesajında şunları kaydetti: “Başkan yardımcılığınız sırasında da birçok vesileyle görüştüğümüz gibi, Türkiye-ABD ilişkileri köklü temellere dayanan stratejik bir nitelik taşımaktadır.

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Günümüzde küresel ve bölgesel düzeyde karşılaştığımız sınamalar, ortak çıkarlar ve değerlere dayalı bu ilişkilerimizi daha da geliştirmemizi ve güçlendirmemizi gerekli kılmaktadır. Önümüzdeki dönemde ABD yönetimiyle bu doğrultuda yakın çalışma hususundaki kararlılığımızı tekrarlıyor, ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliği ve müttefiklik bağının bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de dünya barışına hayati katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyorum. Seçim başarınızı tebrik ediyor, Amerika Birleşik Devletleri halkının barış ve refahı için en içten dileklerimi iletiyorum.”

Erdoğan, 2016’da ABD başkan yardımcılığı yapan Biden’la Ankara’da görüşmüştü. (Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı)

Ülkede 3 Kasım’da seçim yapılmış, sonuç 7 Kasım’da belli olmuştu.

Seçim sonucunun netleşmesinin ardından bazı liderlerin Biden’ı tebrik etmemesi tartışma konusu olmuştu. O liderlerden biri de Erdoğan’dı.

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Trump’a teşekkür mesajı

Erdoğan’ın bir ABD ziyaretinden… (Fotoğraf: Reuters)

Erdoğan, daha sonra da seçimi kaybeden Donald Trump’a mesaj gönderdi.

Mesajda, “Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak çıkar ve değerlerimiz temelinde gelişmesi için ortaya koyduğunuz samimi kararlı vizyon için teşekkür ederim” dendi.