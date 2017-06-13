Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Erdoğan’dan belediyelere ‘kentsel dönüşümde acele edin’ talimatı


 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, belediyelerden ‘çirkin görüntü yaratan çarpık yapıları bir an önce dönüştürmesini’ istedi.

Fotoğraf: Reuters

Ankara’daki Altındağ Kültür Sarayı’nda partisinin Ankara il teşkilatının iftarında konuşan Erdoğan, son dönemlerde gündeme gelen çarpık yapılaşma ve kentsel dönüşüme sözü getirdi.

Erdoğan, belediyelerden dönüşüm konusunda hızlı davranmalarını istedi: “Bu caddelerde yürürken caddenin sağında solunda çarpık yapılaşma olmasın. Bu çirkin görüntüler olmasın bir an önce belediyelerimiz buralardaki bu yapılaşmayı çok daha modern, insanca yaşanabilir bir hale dönüştürsün.”

AKP’li olmanın ‘gurur abidesi’ olmak anlamına gelmediğini anlatan Erdoğan, ‘iktidar gücünün gururlanma sürecine katkıda bulunsun diye kullanılamayacağını’ kaydetti.

Erdoğan, “Tam aksine tevazu ile vatandaşlarımıza yaklaşmalıyız. Aksi takdirde Rabbimin bize verdiği bu nimeti suretle kaybederiz” dedi.

Erdoğan’dan ‘En büyük hırsızlıkların kaynağı imar’ diyen Özhaseki’ye onay: Yıkın

Bakan Özhaseki de rahatsızmış: En büyük hırsızlıklar imardan geliyor

Özhaseki, CHP ve muhaliflerin itirazlarına hak veriyormuş: Çok doğru dava açmışlar

Bakan ‘kentsel dönüşüm’ dedi: İstanbul’da 200 binin üzerinde bina değişmeli

Erdoğan’dan bu kez kentsel dönüşüm ‘özrü’: İstanbul’da ucube inşaatlar yaptık

SON HABERLER

Çavuşoğlu Katar yolcusu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Körfez ülkelerinin ablukasındaki Katar’a yarın gideceğini söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...