Erdoğan’dan belediyelere ‘kentsel dönüşümde acele edin’ talimatı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, belediyelerden ‘çirkin görüntü yaratan çarpık yapıları bir an önce dönüştürmesini’ istedi.

Ankara’daki Altındağ Kültür Sarayı’nda partisinin Ankara il teşkilatının iftarında konuşan Erdoğan, son dönemlerde gündeme gelen çarpık yapılaşma ve kentsel dönüşüme sözü getirdi.

Erdoğan, belediyelerden dönüşüm konusunda hızlı davranmalarını istedi: “Bu caddelerde yürürken caddenin sağında solunda çarpık yapılaşma olmasın. Bu çirkin görüntüler olmasın bir an önce belediyelerimiz buralardaki bu yapılaşmayı çok daha modern, insanca yaşanabilir bir hale dönüştürsün.”

AKP’li olmanın ‘gurur abidesi’ olmak anlamına gelmediğini anlatan Erdoğan, ‘iktidar gücünün gururlanma sürecine katkıda bulunsun diye kullanılamayacağını’ kaydetti.

Erdoğan, “Tam aksine tevazu ile vatandaşlarımıza yaklaşmalıyız. Aksi takdirde Rabbimin bize verdiği bu nimeti suretle kaybederiz” dedi.