Erdoğan’dan beklenen onay geldi: Referandum ‘muhtemelen’ 16 Nisan’da

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘cumhurbaşkanlığı sistemi’ni merkeze alan anayasa değişikliğini onayladı.

Böylece referandum için geri sayım başladı.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, ‘referandumun muhtemelen 16 Nisan’da yapılacağını’ söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım ise, referandumla ilgili “İnşallah 16 Nisan’da yapılacak” diye konuştu.

60’ıncı günden sonraki ilk pazar

Cumhurbaşkanının onayının ardından 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazete’de yayınlanacak.

1987 yılında düzenlenen Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun doğrultusunca referandum, ilgili kanunu Resmi Gazete’de yayınlanmasını takip eden 60’ıncı günden sonraki ilk pazar günü yapılması gerekiyor.

Ne olmuştu?

‘Başkanlık sistemi’ni de içeren anayasa değişikliği teklifine ilişkin maddeler, Meclis’te kurulan komisyondan AKP ve MHP’lilerin işbirliğiyle 29 Aralık 2016’da geçmişti. Komisyona 21 madde olarak gelen teklif, 18 maddeye düşerken, değişiklik teklifi 9 Ocak’ta Meclis’te görüşülmeye başlamıştı.

Anayasa değişikliği teklifinin ilk turunda maddeler yedi gün içinde oylamaya sunulup kabul edilmişti.

18 Ocak tarihinde başlayan ikinci tur görüşmelerde ise, maddeler ve teklifin tümü yeniden oylanmış, görüşme ve konuşma yapılmamış, sadece değişiklik önergeleri ele alınmıştı.

Anayasa değişikliğinin ikinci turunda oylanan tüm maddeler yine AKP ve MHP’lilerin işbirliğiyle Meclis’ten geçmişti.