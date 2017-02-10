Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘cumhurbaşkanlığı sistemi’ni merkeze alan anayasa değişikliğini onayladı.
Böylece referandum için geri sayım başladı. Muhtemel tarih, 16 Nisan.
Yaramazlara biraz batar!
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘cumhurbaşkanlığı sistemi’ni merkeze alan anayasa değişikliğini onayladı.
Böylece referandum için geri sayım başladı. Muhtemel tarih, 16 Nisan.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘cumhurbaşkanlığı sistemi’ni merkeze alan anayasa değişikliğini onayladı. Böylece referandum için geri sayım başladı.
Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
İzmir’in Çeşme ilçesinde tatil yaparken ortadan kaybolan yaşlı bir çiftin intihar ettiği ortaya çıktı.
MHP lideri Devlet Bahçeli, referandum sürecine ilişkin “Biz gidip ‘Evet’ i anlatmazsak kimse ‘Evet’ demez” derken, ‘Hayır’ çıkması halinde Türkiye’nin ‘karmakarışık’ olacağını söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) çok sayıda akademisyenin ihraç edilmesiyle ilgili rektörlerin muhbir haline geldiğini belirterek, mevcut haliyle üniversitelerden aydın yetişmeyeceğini söyledi.