Erdoğan’dan ‘bedelli askerlik’ sorusuna: Seçim ortamında doğru değil

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘bedelli askerlik’ için “Seçim ortamında böyle bir gündemi doğru bulmam” dedi.

Hürriyet’ten Turan Yılmaz’ın haberine göre, AKP’nin dünkü Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında ‘bedelli askerlik’ konusu “Büyük beklenti var” denerek gündeme getirildi.

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Erdoğan’ın yanıtı ise “Seçim ortamında böyle bir gündemi doğru bulmam” oldu.

Erdoğan ‘kapıyı kapatmıştı’

Dönem dönem gündeme gelen ‘bedelli askerlik’le ilgili Erdoğan, geçen eylül ayında “Hele hele üniversite bitirmiş, bedelli askerlik bekliyor. Zaten gelip yapacağın askerlik altı ay. Bunun da yaklaşık bir 20 günü izin; beş ay 10 gün. Gel askerliğini yap. Askerlik bir de sana birçok kazanım sağlıyor” demişti.

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