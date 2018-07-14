Erdoğan’dan bedelli askerlik için kararname sinyali: O zaman daha erkene çekeriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bedelli askerlikle ilgili çalışmayı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yapacağını belirterek, “Belki cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle daha erkene çekmiş oluruz” dedi.

Brüksel’deki NATO zirvesinden dönüşte konuşan Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinden sonraya bıraktığı bedelli askerlik hakkında konuştu.

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“Zannediyorum en kötü ihtimalle yeni yasama döneminde açıklamış oluruz” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Milli Savunma bakanımız çalışmalarını, hazırlıklarını yapacaklar. ‘Bunu inşallah seçimden sonra ele alacağız’ demiştim. Nasılı, nedeni, her şeyiyle, Milli Savunma bakanımız yapacak çalışmayı. Ne kadar kişiyi kapsayacak, hangi yaş grupları arasında olacak, ücret ne kadar olacak, tüm bu konular belirlenecek.”

Düzenlemeyi, en kötü ihtimalle yeni yasama döneminde açıklayacaklarını belirten Erdoğan “O zamana kadar da hazırlıklarımızı bitirmiş oluruz. Belki cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çıkarmayı da deneyebiliriz. O zaman daha erkene çekmiş oluruz” diye konuştu.