Erdoğan’dan bakan Selçuk’a talimat: Bu kez kesin kapatın dershaneleri

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a ‘tek ders kursu’ adı altında açılan ‘merdiven altı dershaneler’in kapatılması talimatını verdi.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah’tan Safine Cantürk’ün haberine göre, Erdoğan, darbe girişimi gecesi vurularak yaşamını yitiren astsubay Ömer Halisdemir’in oğlu Doğan Ertuğrul Halisdemir’in sınava hazırlık için dershaneden geldiğini söylemesi üzerine ‘merdiven altı dershaneciliğin’ devam ettiğini öğrendi. Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u arayarak “Hani kapanmıştı bu dershaneler. Bu kez kesin kapatın dershaneleri” diye talimat verdi.

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‘Tek ders kursu’ adı altında bakanlıktan izin alan tüm merkezlerin sınava hazırlık olarak dershanecilik yaptıkları tespit edildi. Ailelerin bu sene kurslara ücretleri ödemeleri ve öğretmenlerle sözleşme yapıldığı için MEB, gelecek yıl için ailelere bu kurslara çocuklarını göndermemeleri duyurusu yapılacak.

Merkezlerle ilgili idari işlem yapılarak kapatılma süreci başlatılacak.