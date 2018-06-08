Erdoğan’dan Bahçeli’nin ‘ittifakta fitne’ çıkışına: ‘Cumhur ittifakı’ kolay kurulmadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘cumhur ittifakı’ ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AKP’li vekil adaylarını uyararak “Kendinize dikkat edin” sözlerine “Fitne sokmak isteyenlere izin yok. Bu ‘cumhur ittifakı’ kolay kurulmadı” yanıtını verdi.

Bahçeli, partisinin dünkü toplantısında AKP’li vekil adaylarını uyararak “Kendinize dikkat edin, fitneye düşmeyin. MHP üzerinde oyun oynamaya kalkmayın” demişti.

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Nevşehir mitinginde konuşan cumhurbaşkanı ‘tabanda fitne ve fesat sokmak isteyenler’ olduğunu ve bunlara fırsat verilmeyeceğini söyledi.

Erdoğan şöyle devam etti: “Kardeşlerim bu yola çıkış bir ‘cumhur ittifakı’dır. Bu ‘cumhur ittifakı’nı beraber koruyacağız. Bu ‘cumhur ittifakı’ kolay kurulmadı. Bununla birlikte sözde ‘milletin ittifakı’ diye ortaya çıkanlara sandıkta gereken dersi vereceğiz.”