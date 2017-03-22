Erdoğan’dan Avrupa’ya ‘uyarı’: Böyle devam ederseniz hiçbir Batılı sokağa adım atamaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cezaevindeki gazeteciler için “Karşımıza maskeyle çıkanlara haydut muamelesi yapmaya karar verdik” derken, son dönemde ilişkilerin gerildiği Avrupa’ya çattı: “Böyle devam ederseniz, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Batılı sokağa adım atamaz.”

‘Ak Saray’da Anadolu Yayıncılar Derneği üyelerine hitap eden cumhurbaşkanı, daha önce ajan ve terörist diye tanımladığı Die Welt’in tutuklu muhabiri Deniz Yücel’i hatırlattı: “Bir ay Almanya başkonsolosluğunda misafir ediliyor. Şansölye ‘Bizim burada çifte vatandaş olan bir gazetecimiz var. Bunu bırakmanızı istiyoruz’ diyor. Ben sizden 4500 PKK’lı teröristin iadesini istedim, verdiniz mi? ‘Yargı bakıyor’ diyor. Bizde de bırakın yargı baksın. Onunla ilgili kararı da bizde yargı verir. Çünkü bizde yargı bağımsızdır, karışamayız. Mahkemeye çıktı ve tutuklandı. Süreç böyle devam edecek.”

‘Yanlışlarımı söyle ama hakarete tahammül edemem’

Hollanda’nın yanında olduğunu söyleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel’e “Ben de halkımın ve Hakk’ın yanındayım” diyerek seslenen Erdoğan, eleştiriye açık olduğunu ancak hakarete tahammül edemediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı şöyle konuştu: “Batı ülkeleri bizi sürekli basın özgürlüğüne uymamakla suçluyor. Özgür bir ülke olan Türkiye’nin Cumhurbaşkanına diktatör diyecek kadar özgürsünüz, benim ülkemde ise cumhurbaşkanına her türlü saygısızlığı yapanlar için müsaade edin de en azından yargıya gitme hakkımızı kullanalım. Ben hukuki yollarımı aramak durumundayım. Aileme varıncaya kadar hakaret ediyorlar. Sen beni eleştir, yanlışlarımı söyle ama hakaret olduğu zaman tahammül edemem ve hukuki yollarımı aramak durumundayım.”

‘Neden maske takıyorsun?’

Tutuklu gazetecilerin hiçbirinin gazetecilik nedeniyle hüküm giymediğini savunan Erdoğan, “İçlerinde katilden soyguncuya, çocuk istismarcısına kadar herkes var. İçlerinde gazeteci yok. Bir liste geldi; 144’ü terör suçundan cezaevinde bulunuyor. Bunlardan birinin suçu ülkemize bomba düzeneği getirmek, bir tanesi patlayıcı madde ile yakalanmış. Ne ararsanız bunlarda var! İşin ucu kendilerine dayanınca adaleti rafa kaldıranlar mesele Türkiye olunca yüzlerine maske takıyorlar. Biz de karşımıza maskeyle çıkanlara haydut muamelesi yapmaya karar verdik. Öyle ya saklayacak bir şeyin yoksa neden maske takıyorsun? Çık ortaya delikanlıca ‘Benim Türkiye ile meselem var’ de” diye konuştu.

Türkiye’nin ‘itilip kakılacak ve bakanları kapıdan kovulacak’ bir ülke olmadığını söyleyen cumhurbaşkanı Avrupa’ya seslendi: “Dünyanın her yerinde bu yaşananlar takip ediliyor. Siz böyle devam ederseniz, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Batılı sokağa adım atamaz. Bunun için Türkiye olarak Avrupa’yı özgürlüklere saygılı olmaya davet ediyoruz.”